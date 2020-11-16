FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Aşının dolara etkisi... Dolar kaç TL? 16 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

Aşının dolara etkisi... Dolar kaç TL? 16 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

DOVİZ HABERLERİ  | 16.11.2020 07:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanlık Seçimi'nden dolayı hareketli günler geçiren dolar yeni haftaya da hareketli başladı.. Bir süredir korona virüs teşviklerinden etkilenen dolar fiyatları 7.7 lira sınırı etrafında işlem görmeye devam ediyor. Dolar bugün güne nasıl başladı merak eden vatandaşlarımız için canlı dolar izleme ekranı haberimizde. 16 Kasım 2020 Pazartesi dolar kuru, dolar kurunda son durum ve Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru...

Aşının dolara etkisi... Dolar kaç TL? 16 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD seçimlerinin sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af haberi ve aşının bulunmasının ardından dolar ne kadar oldu araştırılıyor. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta açıklama yaparak faiz kararını sabit tutmuştu. Bu kararın ardından dolar fiyatları arttı. Geçtiğimiz hafta 7.7 sınırında hareket eden dolar, 7.6 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.7 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki16 Kasım 2020 Pazartesi bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 16 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları!

Kasım ayı bankaların döviz faizleri... Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?Kasım ayı bankaların döviz faizleri... Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

16 KASIM 2020 DOLAR KURU NE KADAR?

Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 16 Kasım Pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

4 uzmandan altın fiyat beklentisi... Aşıdan sonra altın almak karlı mı? Ne zaman altın alınır? Altın fiyat tahmin yorumları ve altın grafiği!4 uzmandan altın fiyat beklentisi... Aşıdan sonra altın almak karlı mı? Ne zaman altın alınır? Altın fiyat tahmin yorumları ve altın grafiği!

BUGÜN DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,6577 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde -0.11 hareketlilik oldu. Dolar bugün satış fiyatı 7,6717 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,6439 lira olarak 16 Kasım 2020 tarihinde başlamış oldu.

Euro önceki kapanışını 9,0793 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.12 hareketlilik oldu. Euro satış fiyatı belirlendi. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 9,0986 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 16 Kasım 2020 tarihinde 9,0600 lira belirlendi.

İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,1318 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.20 hareketlilik oldu. Bugün ise İngiliz Sterlini satış fiyatı 10,1543 lira, alış fiyatı 10,1095 ile başladı.

CANLI DÖVİZ KURU

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.
Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.
Dolar fiyatları geçen haftayı 7,6577 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.
Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,0793 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?
Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,1318'den işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.
Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.

ANLIK DOLAR HESAPLAMA

Eğer sadece dolar kuru anlık alış ve satış fiyatlarını takip etmek isterseniz bu linkten anlık dolar kurunun en güncel haliyle görmeniz mümkün. Dolar hesaplamak istediğinizde ise yukarıdaki dolar hesaplama linkinden hesaplayabilirsiniz. Diğer döviz kurlarınızın çevirilerini de anlık döviz kuru üzerinden takip ederek hesaplayabilirsiniz.

ANLIK GÜNCEL DOLAR HESAPLAMA LİNKİ

Yine finans sayfamızda anlık olarak döviz kurlarını takip edebileceğiniz gibi; serbest piyasa döviz kurları, merkez bankası döviz kurları, çapraz kur, banka gişe dolar fiyatları, döviz bürosu dolar fiyatlarını ayrı üst sekmelerden görebilirsiniz. Ayrıca döviz arşivinde yer alan kısımdan geçtiğimiz günlerin tarihini seçerek, önceki günlere ait döviz kurlarının fiyatlarını öğrenmeniz mümkün. Mynet Finans’ın döviz alanında; anlık borsa, canlı borsa, hisse senedi, ekonomik takvim gibi başlıkları da anlık olarak takip etmeniz mümkün.
Yine aynı sayfadan; kur arşivi, altın arşivi, faiz oranları, çeyrek altının ne kadar olduğunu, gram altın fiyatını öğrenmeniz mümkün.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İşte yıl sonu dolar tahminiİşte yıl sonu dolar tahmini
Yükselişe geçti!Yükselişe geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli bugün atılıyor
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli bugün atılıyor
İngiltere'de 2030’da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak
İngiltere'de 2030’da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak
Yıllarca çıra zannedip yaktılar, Çinli firma talip oldu
Yıllarca çıra zannedip yaktılar, Çinli firma talip oldu
Depremden sonra bu evlere talep arttı!
Depremden sonra bu evlere talep arttı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşının ve ABD seçimlerinin dövize etkisi... Dolar, Euro, Sterlin fiyatları ne olacak? TL değer kazanacak mı?
Aşının ve ABD seçimlerinin dövize etkisi!
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
İşte yıl sonu dolar tahmini
Aşının dolara etkisi... Dolar kaç TL? 13 Kasım 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Döviz fiyatları yükselişe geçti!
Dolarda hızlı düşüş! 7,70'in altını gördü
Dolarda hızlı düşüş!
Dolar tahmini tuttu... Dolar/TL fiyatı ne olacak? TL tekrar değer kazanacak mı? İşte dolar tahmini tutan Citi'nin yorumu!
Türk Lirası için tahminini güncelledi!
Joe Biden'ın dolara etkisi... Dolar kaç TL? 12 Kasım 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yükselişe geçti!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.