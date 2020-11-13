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Aşının ve ABD seçimlerinin dövize etkisi... Dolar, Euro, Sterlin fiyatları ne olacak? TL değer kazanacak mı?

DOVİZ HABERLERİ  | 13.11.2020 17:12 | Son Güncelleme

ABD seçimlerinin küresel piyasalarda etkisi devam ederken aşı haberlerinin gelmesiyle piyasalarda hareketlilik başladı. Euro/TL kuru 9 seviyesinin altını gördü. Bu hafta Türk Lirası cinsinden varlıkların destekleriyle birlikte düşüş devam ediyor. Yatırımcılar dolar, euro ve sterlin fiyatları ne olacak araştırmaya başladı. Peki aşının döviz fiyatlarına etkisi ne olacak? TL değer kazanacak mı?

Aşının ve ABD seçimlerinin dövize etkisi... Dolar, Euro, Sterlin fiyatları ne olacak? TL değer kazanacak mı?

Türk Lirası cinsinden varlıkların bu hafta desteklenmesinden dolayı TL değer kazanmaya devam ediyor. Uzun zamandır 10 lira civarında olan Euro/TL fiyatları 9 lira seviyelerine kadar indi. Geçtiğimiz hafta sonlarından bu yana gelen haberlerden dolayı Türk Lirası varlıkları değer kazanmaya devam ediyor. Aşı haberlerinin de eklenmesiyle TL tekrar değer kazanmaya başladı. Döviz al sat yapan yatırımcılar, aşının döviz fiyatlarına etkisini araştırıyor. TL değer kazanmaya devam edecek mi, döviz fiyatları düşecek mi merak edilen konulardan birisi oldu.

AŞIDAN SONRA DÖVİZ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

19 Kasım'da yapılacak olan TCMB politika toplantısına yönelik faiz artırımı beklentileri güçlenirken, Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar/TL fiyatları ne olacak merakla bekleniliyor. Türk Lirası önümüzdeki hafta son 19 yılın en güçlü haftasına gireceği düşünülüyor. Kasım'ın ikinci haftasında Dolar/TL fiyatı yüzde 10'dan fazla düştü ve döviz kurundaki son 11 haftadır devam eden artış sona erdi. Aşı haberlerinin hafta başından itibaren gelmesiyle birlikte, döviz kuru fiyatları düştü.
Hafta başından beri 8.5153'lük Cuma günkü kapanıştan bu yana yüzde 10'dan fazla düşen dolar/TL kuru bugün 7.61'li seviyelere kadar çekildi. Euro/TL 9 seviyesinin altına inerek sabah saatlerinde en düşük 8.9924'ten işlem gördü. Kur sepeti 8.30'a kadar indi.

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TL DEĞER KAZANIR MI?

Bu süreçte TL değer kazanır mı merak ediliyor. Döviz yatırımcıları dolar al sat yapılır mı, ne zaman dolar alınır ve dolara yatırım yapılır mı bu süreçte en çok merak edilen konu oldu. Kurda daha önce yaşanan sert düşüşler yüzde 8.81 ile Ekim 2008, yüzde 7.07 ile Haziran 2006, yüzde 5.86 ile Kasım 2008 ve yüzde 5.46 ile Nisan 2009'da oldu. Ayrıca bu haftaki düşüşe kadar kurda 11 hafta ile uzun zamandan bu yana kaydedilen en uzun yükseliş serisi sona ermiş oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yabancı bankalarla yapılan swap işlemlerinde limitleri artırmasına ilişkin Çarşamba günkü açıklaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi dönemine dair verdiği mesajlar Türk varlıklarındaki yükselişe ivme kazandırmıştı.

Artan risk iştahıyla birlikte tahvil faizleri ve ülke risk priminde bu hafta hızlı bir düşüş kaydedildi. 5 yıllık kredi temerrüt takas (CDS) primi 500 baz puanın üzerinden 400 baz puanın altına düştü.

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