Aşının ve ABD seçimlerinin dövize etkisi... Dolar, Euro, Sterlin fiyatları ne olacak? TL değer kazanacak mı?

Türk Lirası cinsinden varlıkların bu hafta desteklenmesinden dolayı TL değer kazanmaya devam ediyor. Uzun zamandır 10 lira civarında olan Euro/TL fiyatları 9 lira seviyelerine kadar indi. Geçtiğimiz hafta sonlarından bu yana gelen haberlerden dolayı Türk Lirası varlıkları değer kazanmaya devam ediyor. Aşı haberlerinin de eklenmesiyle TL tekrar değer kazanmaya başladı. Döviz al sat yapan yatırımcılar, aşının döviz fiyatlarına etkisini araştırıyor. TL değer kazanmaya devam edecek mi, döviz fiyatları düşecek mi merak edilen konulardan birisi oldu.

AŞIDAN SONRA DÖVİZ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

19 Kasım'da yapılacak olan TCMB politika toplantısına yönelik faiz artırımı beklentileri güçlenirken, Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar/TL fiyatları ne olacak merakla bekleniliyor. Türk Lirası önümüzdeki hafta son 19 yılın en güçlü haftasına gireceği düşünülüyor. Kasım'ın ikinci haftasında Dolar/TL fiyatı yüzde 10'dan fazla düştü ve döviz kurundaki son 11 haftadır devam eden artış sona erdi. Aşı haberlerinin hafta başından itibaren gelmesiyle birlikte, döviz kuru fiyatları düştü.

Hafta başından beri 8.5153'lük Cuma günkü kapanıştan bu yana yüzde 10'dan fazla düşen dolar/TL kuru bugün 7.61'li seviyelere kadar çekildi. Euro/TL 9 seviyesinin altına inerek sabah saatlerinde en düşük 8.9924'ten işlem gördü. Kur sepeti 8.30'a kadar indi.