Bankada parası olanlara kötü haber! Temmuz 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor?

Geçtiğimiz aylarda bankada parası olanlar için faiz oranlarının sürekli düştüğünü gözlemlemiştik. Haziran ayı sonunda bankaların kampanya yaparak “hoş geldin faizi” yapmaları, bankada parası olanları bir nebze olsun rahatlatmıştı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Hangi bankalar yüksek faiz veriyor? İşte en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde...
Haziran ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?
Koronavirüs salgını sonrası Haziran ayı itibari ile birçok kurumda yenilikler yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK ise haziran ayı sonrası yaptığı güncellemeyle vadeli hesapların faiz oranı düşmeye başlamıştı. Bankaların düşük faizle krediler vermesi, ekonomiyi toparlamaya çalışması maalesef ki bankada parası olanların farklı kanallara yatırım yapmasına neden oldu.
Faiz oranlarının indirilmesine destek olmayan özel bankalar ise BDDK aktif rasyosu oranı müdahalesi ile konuya müdahil olmuştu.
Bankada parası olanlara kötü haber! Bankada parası olanlar nasıl yatırım yapmalı? Vadeli mevduatta faiz oranları düşmeye devam edecek mi?
Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başladı. Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı.
Bankaların faiz oranlarını düşürmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Temmuz ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? İşte detaylar...
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
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