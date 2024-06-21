Bayram sonrası dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerine hareketli başlayan dövizde yükseliş hızlandı. Dolar/TL kurundaki yükselişi anlık olarak takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar "Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

Bayram sonrası piyasaların açıldığı perşembe günü 32.50 TL seviyesinden 32.80 TL'ye yükselen dolar kurundaki yükseliş bu sabah da devam etti.

Dolar kuru güne 32.86 TL'den başladı. Saat 09.00 itibarıyla dolar kuru 32,8400 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 35,2063 TL'de hareket ediyor.

ABD verileriyle faiz indirimi beklentisi arttı. Altın fiyatlarında da yükseliş devam ediyor.

Yurt içi piyasa, Merkez Bankası'nın 27 Haziran'da açıklayacağı faiz kararını takip ediyor.







