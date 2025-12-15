FİNANS

'Bazı bankalar alımını durdurdu' 50 dolar paniği: Bürolar kabul etmiyor

Geçtiğimiz yıl sahte dolar paniği gündem yaratmış, döviz bürolarında 50 dolarların kabul edilmediği görüntüler çokça konuşulmuştu. Üzerinden bir yıl geçtikten sonra durumun yine aynı olduğu öğrenildi. Döviz büroları "2025 yılından itibaren genelde böyle, devam ediyor. Normalde almamayı tercih ediyoruz. Şu an bazı bankalar alımını durdurdu 50'lik dolarların. Biz de temkinli davranıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hande Dağ

Bundan bir yıl önce piyasalardaki sahte dolar paniği gündem yaratmıştı. O paniğin bir süre sonra unutulduğu fakat geçmediği öğrenildi. Döviz büroları, bankalar ve esnaf gezildi; sahte çıkar korkusuyla 50 doların kabul edilmediği aktarıldı.

Bazı bankalar alımını durdurdu 50 dolar paniği: Bürolar kabul etmiyor 1

"TEMKİNLİ DAVRANIYORUZ"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; döviz bürolarında 50 doların kabul edilmediği görüntülerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Durumun yine aynı olduğu aktarıldı. Mikrofon uzatılan bir kişi "Sıkıntılı olduğu için almamayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bir başka döviz bürosu görevlisi ise "2025 yılından itibaren genelde böyle, devam ediyor. Normalde almamayı tercih ediyoruz. Şu an bazı bankalar alımını durdurdu 50'lik dolarların. Biz de temkinli davranıyoruz" dedi. Bir başkası da "Genelde sahte 50 dolar ve 100 dolarlarda çok karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bazı bankalar alımını durdurdu 50 dolar paniği: Bürolar kabul etmiyor 2

Öte yandan ATM'den de denediğinde bazı bankalar kabul ederken bazı bankaların etmediği belirtildi.

Bazı bankalar alımını durdurdu 50 dolar paniği: Bürolar kabul etmiyor 3

"SAHTE DÖVİZ TEKRAR PİYASADA DOLAŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise "Sahte döviz tekrar piyasada dolaşmaya devam ediyor" dedi.

Bazı bankalar alımını durdurdu 50 dolar paniği: Bürolar kabul etmiyor 4

"MAKİNALARDAN GEÇEBİLİYOR ŞU ANDA YİNE"

Makinelere yazılım gelmesi konusunda ise mikrofon uzatılan bir kişi "Makinelere yazılım geldi ama yazılımcılar gibi sahtekarlar da çalışıyor. Yeni modellerini üretiyorlar. Makinalardan geçebiliyor şu anda yine" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR ÇOK DİKKAT ETSİN"

İslam Memiş ise "Artık bundan sonra insanlar ticaret yaparken, kendi aralarında döviz alışverişi yaparken çok dikkat etsin. Dolandırılabilirsiniz" şeklinde konuştu.

