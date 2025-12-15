'Ankara'dan sızan' İsa Karakaş açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Milyonlarca emekli, kasım ayı enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla beraber maaş zammı için aralık enflasyonun açıklanmasına kilitlendi. 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla beraber emekliler maaşlarına ne kadar zam alacaklarını öğrenecekler. 6 aylık enflasyon farkının maaşlarına ne kadar zam olarak yansıyacağını merak eden emekliler bir yandan da ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağını, seyyanen zam veya refah payı olup olmayacağını araştırıyor.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında beş aylık verilere göre zam tahminlerini ve son durumu aktardı. Karakaş, TÜFE'deki değişimin kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olduğunu anımsattı.

Ay ay bakıldığında kasım ayında yüzde 0.87, ekim ayında yüzde 2.55, eylül ayında yüzde 3.23, ağustos ayında yüzde 2.04, temmuz ayında yüzde 2.06 değişim olmuştu.

Kasım ayı enflasyonunun beklentilerin çok altında açıklandığını söyleyen Karakaş, "Buna rağmen hükûmetin çok arzuladığı yıl sonu %30 altı hedefi zor görünüyor" dedi.

Devamında Karakaş "Ekim verisi, yıl sonu için kritik eşikti: %30'un altı, psikolojik sınır. %2,55'le bu kapı kapandı-en iyisi %29,99 bile değil. Çok düşük açıklan kasım ayı enflasyonu da bu durumu değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

"2025 YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 32'Yİ GEÇMEYECEKTİR"

Fakat Karakaş "Merkez Bankasının son raporunda 2025 hedefini %25-29'dan %31-33'e revize etmiş olmakla birlikte %33’lük tavanın altında bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımız görünüyor. Zira düşük kasım ayı enflasyonundan sonra aralık ayında da beklentilerin altında düşük enflasyon açıklanmasını bekliyorum. Bu durumda 2025 yıl sonu enflasyonu %32’yi geçmeyecektir" değerlendirmesini de yaptı.

ZAM ORANINDA SON DURUM

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim kümülatif zam oranının yüzde 10,25 çıktığını hatırlatan Karakaş, kasım ayı enflasyonuyla beraber bu oranın yüzde 11,21'e çıktığını hatırlattı. Karakaş, son bir ay ne olursa olsun, her emekli maaşının otomatik yüzde 11,21 yükseleceğini belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Devamında Karakaş "Şu anda en düşük emekli maaşı 16.881 TL kök maaşa değil de bu tabana aynen zam yapılırsa 5 aylık zamla yeni hâli ~18.942 TL’ye yükselecek. Ancak bunun için yeni yasa çıkarılması şart" dedi.

"ANKARA'DAN SIZAN..." DİYEREK AÇIKLADI

Karakaş ardından şu ifadeleri kullandı:

"Kök maaş sorunu olmayanlar için 5 aylık oranlara göre örnek verecek olursak;

18.500 TL maaşlı emekli: En az 20.759 TL'ye sıçrıyor.

35.300 TL maaşlı: 39.610 TL'yi garantiliyor

Refah payı olmadan bile 5 aylık enflasyona göre kesinleşen örnekler bu! Ama Ankara'dan sızan: Ekstra iyileştirme sinyali yok"

Beş aylık enflasyonla zam oranının şimdilik yüzde 11,21 olduğunu söyleyen Karakaş, geriye yalnızca aralık verisinin kaldığını aktardı. Karakaş, "Zira Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen %31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %12,28 ile 13,99 arasında bir güncelleme söz konusu olabilir demiştik. Ancak kasım ayı enflasyonu yıl sonu enflasyonunun en fazla %32 olacağını göstermektedir" dedi.

"KÖK MAAŞI 15 BİN TL VE ALTINDA OLANLAR SIFIR ZAM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Devamında Karakaş "Ocak 2026 zammı refah payı hariç kasım düşük çıkışı sonrası %12-%13 aralığı daha olası. Bu oranlarda, kök maaşı yaklaşık 15.000 TL ve altında olanlar, taban aylık düzenlemesi yapılmazsa sıfır zam riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM YA DA REFAH PAYI OLACAK MI?

Karakaş "Kulislerde seyyanen zam izi yok. Refah payı için de şu an olumlu işaret ulaşmadı" derken yine de geleneksel olarak en düşük taban aylığının artırılmasının gündemde olabileceğini belirtti.