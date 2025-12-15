FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Geçen seneden çok daha güçlü' Asgari ücrette o senaryoya dikkat çekti

2026 asgari ücret zammı milyonların gündeminde. Yeni asgari ücret rakamının ne olacağı, yıl sonuna yaklaşılması ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının başlamasıyla merakla beklenmeye devam ediyor. Komisyon ilk toplantısını gerçekleştirirken şimdi gözler 18 Aralık'ta gerçekleşecek 2. toplantıya çevrildi. Uzmanlardan da muhtemel senaryo ve zam oranına dair değerlendirmeler geliyor. Son olarak ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, beklenen senaryo ve zam oranına dair çarpıcı bir yorum yaptı.

'Geçen seneden çok daha güçlü' Asgari ücrette o senaryoya dikkat çekti
Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından şimdi gözler gerçekleşecek 2. toplantıya çevrildi. Milyonlarca asgari ücretli, yeni yılda asgari ücret zam oranını merakla beklerken gündemde farklı senaryolar ve güçlü ihtimaller konuşulmaya devam ediyor. Son olarak uzman isimden asgari ücrete dair milyonları ilgilendiren çarpıcı bir değerlendirme geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti 'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Geçen seneden çok daha güçlü Asgari ücrette o senaryoya dikkat çekti 1

"GEÇEN SENEDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BU SENARYOYA SAHİP ÇIKILACAKTIR"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Geçen seneki baz senaryonun devamını bekliyorum. Hatta bu yıl belki de geçen seneden çok daha güçlü bir şekilde bu senaryoya sahip çıkılacaktır diye düşünüyorum. Nedir o senaryo? Normalde Türkiye'de işte enflasyonun çok yüksek olmadığı dönemlerde veya işte o 2022'den hemen sonra enflasyonla tam anlamıyla mücadeleye başlanmadan önce gerçekleşen enflasyon ve onun üzerine bir miktar sosyal refah payı konularak asgari ücret zamlarının gerçekleştiğini biliyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo 'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo
Mynet Anket 2026 Asgari Ücret İçin Beklentiniz Nedir?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
26 bin TL ile 27 bin TL arası
27 bin TL ile 28 bin TL arası
28 bin TL ile 29 bin TL arası
29 bin TL ile 30 bin TL arası
30 bin TL üstü
Sürpriz olacak
Kararsızım
Bu anket 11 saat 5 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Geçen seneden çok daha güçlü Asgari ücrette o senaryoya dikkat çekti 2

Ama ekonomi yönetimi dedi ki özellikle geçen yıl bu çok da tartışıldı, biz eğer gerçekleşen enflasyona göre bir zam belirlersek biz bu enflasyonun belini kıramayız. Neden? Çünkü şöyle bir savunuyla geliyorlar; ücretler önemli bir enflasyon kaynağı diyorlar. Hem ücret bir gelirdir çalışan için. Tabii artık bunu söylemeye de dilimiz varmıyor. O kadar düşük oranlar ki yani artık açlık sınırın altında bir orandan bahsediyoruz. Ama ekonomi yönetimi, iktisat yazınında da böyle bir yazın da var bu arada. Böyle bakıyor. Diyor ki gerçekleşene göre değil beklenene göre yapalım, onun üzerine de biraz refah payı koyalım. Çünkü ücretler, böyle bakılıyor; hem bir talep enflasyonu yaratıcısı hem de çalıştıran için ücreti veren için bir maliyet enflasyonu. İki kanaldan güçlü bir şekilde tabii ki dönem dönem etki derecesi yani enflasyona yansıma derecesi farklılaşabilir. O nedenle bizim burayı mümkün mertebe gerçekleşene göre değil beklenene göre yapalım... Geçen sene böyle oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Asgari ücret yerine kendi işimi yapıyorum' İstanbul'dan sonra başladı 'Asgari ücret yerine kendi işimi yapıyorum' İstanbul'dan sonra başladı

Geçen seneden çok daha güçlü Asgari ücrette o senaryoya dikkat çekti 3

"2026'DA YENİDEN KEMERLER SIKILACAK"

Bakın geçen sene %30 asgari ücret. %21'di Merkez Bankası'nın hedefi. Bunun üzerine 9 puan kondu. Ekonomi yönetimi böyle sundu bunu. Dendi ki beklenenin üzerine sosyal refah payı koyduk ve biz bunu %30 olarak belirledik. Bu seneki hedef kaç? %16. Onun üzerine de yine yaklaşık 9 puan tıpkı geçen sene olduğu gibi tam da %25'e denk geliyor. Onun için bu senaryo devam ettirilecek. Neden? Çünkü şunu çok net görüyoruz. Hem OVP'de hem Merkez Bankası'nın duruşunda 2026'da yeniden kemerler sıkılacak. Dolayısıyla üstü kapalı. Yani yan etkilerini biliyoruz, görüyoruz ama bunları görmek zorundayız. Başka çare, başka türlü bu enflasyonun belini kıramayız anlayışı devam edecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim' Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Geçen seneden çok daha güçlü Asgari ücrette o senaryoya dikkat çekti 4

Bu nedenle de ben maksimum ve olacak oranın da yüksek ihtimalle %25, minimum da %23 olacağı kanaatindeyim. %25'in daha üstünde kesinlikle ve kesinlikle olması gerekir. Kesinlikle olması gereken bu değildir. Ama bunun üzerinde bir zam olacağını düşünmüyorum"

Geçen seneden çok daha güçlü Asgari ücrette o senaryoya dikkat çekti 5

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor!2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor!
E-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladıE-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı asgari ücret zam oranı yeni asgari ücret Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.