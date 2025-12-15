'Geçen seneden çok daha güçlü' Asgari ücrette o senaryoya dikkat çekti

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından şimdi gözler gerçekleşecek 2. toplantıya çevrildi. Milyonlarca asgari ücretli, yeni yılda asgari ücret zam oranını merakla beklerken gündemde farklı senaryolar ve güçlü ihtimaller konuşulmaya devam ediyor. Son olarak uzman isimden asgari ücrete dair milyonları ilgilendiren çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"GEÇEN SENEDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BU SENARYOYA SAHİP ÇIKILACAKTIR"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Geçen seneki baz senaryonun devamını bekliyorum. Hatta bu yıl belki de geçen seneden çok daha güçlü bir şekilde bu senaryoya sahip çıkılacaktır diye düşünüyorum. Nedir o senaryo? Normalde Türkiye'de işte enflasyonun çok yüksek olmadığı dönemlerde veya işte o 2022'den hemen sonra enflasyonla tam anlamıyla mücadeleye başlanmadan önce gerçekleşen enflasyon ve onun üzerine bir miktar sosyal refah payı konularak asgari ücret zamlarının gerçekleştiğini biliyoruz.

Ama ekonomi yönetimi dedi ki özellikle geçen yıl bu çok da tartışıldı, biz eğer gerçekleşen enflasyona göre bir zam belirlersek biz bu enflasyonun belini kıramayız. Neden? Çünkü şöyle bir savunuyla geliyorlar; ücretler önemli bir enflasyon kaynağı diyorlar. Hem ücret bir gelirdir çalışan için. Tabii artık bunu söylemeye de dilimiz varmıyor. O kadar düşük oranlar ki yani artık açlık sınırın altında bir orandan bahsediyoruz. Ama ekonomi yönetimi, iktisat yazınında da böyle bir yazın da var bu arada. Böyle bakıyor. Diyor ki gerçekleşene göre değil beklenene göre yapalım, onun üzerine de biraz refah payı koyalım. Çünkü ücretler, böyle bakılıyor; hem bir talep enflasyonu yaratıcısı hem de çalıştıran için ücreti veren için bir maliyet enflasyonu. İki kanaldan güçlü bir şekilde tabii ki dönem dönem etki derecesi yani enflasyona yansıma derecesi farklılaşabilir. O nedenle bizim burayı mümkün mertebe gerçekleşene göre değil beklenene göre yapalım... Geçen sene böyle oldu.

"2026'DA YENİDEN KEMERLER SIKILACAK"

Bakın geçen sene %30 asgari ücret. %21'di Merkez Bankası'nın hedefi. Bunun üzerine 9 puan kondu. Ekonomi yönetimi böyle sundu bunu. Dendi ki beklenenin üzerine sosyal refah payı koyduk ve biz bunu %30 olarak belirledik. Bu seneki hedef kaç? %16. Onun üzerine de yine yaklaşık 9 puan tıpkı geçen sene olduğu gibi tam da %25'e denk geliyor. Onun için bu senaryo devam ettirilecek. Neden? Çünkü şunu çok net görüyoruz. Hem OVP'de hem Merkez Bankası'nın duruşunda 2026'da yeniden kemerler sıkılacak. Dolayısıyla üstü kapalı. Yani yan etkilerini biliyoruz, görüyoruz ama bunları görmek zorundayız. Başka çare, başka türlü bu enflasyonun belini kıramayız anlayışı devam edecektir.

Bu nedenle de ben maksimum ve olacak oranın da yüksek ihtimalle %25, minimum da %23 olacağı kanaatindeyim. %25'in daha üstünde kesinlikle ve kesinlikle olması gerekir. Kesinlikle olması gereken bu değildir. Ama bunun üzerinde bir zam olacağını düşünmüyorum"

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI