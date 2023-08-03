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BDDK, Kur Korumalı Mevduat için duyurdu! Rekor serisi devam etti: 3.1 trilyon lira…

03.08.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar artışı devam ediyor. Bu kapsamda son verilere göre KKM hesapları 3 trilyon 132 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 412,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 839,8 milyar TL'ye çıktı.

BDDK, Kur Korumalı Mevduat için duyurdu! Rekor serisi devam etti: 3.1 trilyon lira…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 73,9 milyar TL'den 3 trilyon 132 milyar TL'ye çıktı. Böylece rekor serisi bu hafta da devam etti.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 252,7 milyar TL'den 10 trilyon 539,5 milyar TL'ye, mevduat 12 trilyon 388 milyar TL'den 12 trilyon milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 401,1 milyar TL'den 1 trilyon 412,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 807,3 milyar TL'den 839,8 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 170,5 milyar TL olarak kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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