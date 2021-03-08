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Bugün dolar ne kadar? 8 Mart anlık dolar fiyatları | Yeni haftaya yükselişle başladı

DOVİZ HABERLERİ  | 08.03.2021 08:52 | Son Güncelleme

8 Mart Pazartesi haftanın ilk gününde yukarı yönlü hareketlerini sürdüren dolar ve euro fiyatları, haftaya yükselişle başladı. Son dönemlerde 6,97 TL’ye kadar gerileyerek büyük düşüş yaşayan dolar ve euro fiyatları, yükselişini sürdürüyor.

Bugün dolar ne kadar? 8 Mart anlık dolar fiyatları | Yeni haftaya yükselişle başladı

Merkez Bankası Başkanı Ağbal’ın yazısıyla birlikte bir nebze olsun hızını kesen dolar/TL, dünya piyasalarına bağlı yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü. Kurdaki dalgalanmalar ise dolar fiyatlarını yukarı taşımaya yetti…

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

8 Mart Pazartesi haftanın ilk gününde dolar 7.55 Türk lirası seviyesinde güne başladı. Kurdaki yukarı hareketin sebeplerinin başında ABD 10 yıllıklarının tekrardan 1.60'a dayanması ve petrol fiyatlarının 70 doları geçmesi olduğu belirtiliyor.

Euro ise 8,98 Türk lirası civarında hareketlerini sürdürüyor...

ABD 10 yıllık faizlerinin yükselmesiyle başladığı yükselişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yazısıyla bir nebze hız kesen dolar fiyatları, haftaya tekrardan yükselişle başladı.

Euro ve 5 gelişmiş ülke para birimi karşısında doların değerini ölçen dolar endeksi (DXY) 92 puanın üstünde hareket ederken, dolar da 8 Mart’ta 7.55 Türk lirası seviyesinde başlıyor.

ABD 10 yıllık faizleri 1.58'e gelirken, 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylandı fakat piyasalar haftaya petrol fiyatlarındaki sert yükselişle giriyor.

Geçen hafta OPEC+ toplantısının arkasından 60 doları geçen brent petrol, 8 Mart’aa 70 doların üstünde başladı. Brent petroldeki yükselişte küresel petrol talebinin hemen hemen yüzde 7'sini karşılama kapasitesine sahip Suudi Arabistan'daki Ras Tanura petrol terminaline yapılan saldırı girişiminin de etkisi yer alıyor.

Bugün dolar ne kadar? 8 Mart anlık dolar fiyatları | Yeni haftaya yükselişle başladıı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'nin cari açığını büyüttüğü gibi enflasyonda da baskı kuruyor.

Küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yüksek izlemesi, ABD’deki teşvik paketini onaylanmasıyla gelen risk iştahını baskılarken, TL de yeni haftanın ilk işlemlerinde yatay bir görünüm sergiledi
Dolar, yeni haftaya Asya piyasasındaki sığ işlemlerde yatay seyirle başlamış oldu.

Kurda yeni haftanın ilk işlemlerinde 7,54 Türk lirası seviyesinin üzeri test edilirken, geçtiğimiz hafta ABD tahvil getirilerindeki görülen yükselişin etkisiyle kur 7,58 Türk lirasının üzerini test ederek, Aralık 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Societe Generale analistleri tahvil getirilerinin gelişen piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren raporunda Türkiye'yi; Macaristan, Güney Afrika, Kolombiya ve Şili ile beraber bu kapsamda en kırılgan ülkeler arasında gösterdi.

Türkiye'nin risk primi 332 puandan işlemlerini sürdürürken 2 senelik gösterge tahvil faizi de yüzde 16,01 seviyesinde yer aldı.

AĞBAL’DAN FİYAT İSTİKRARI MESAJI

Kurda küresel piyasalardaki gelişmelerden dolayı yükseliş yaşanırken TCMB Başkanı Ağbal, bankanın blog sayfasında yayımlanan yazısında fiyat istikrarı konusundaki net tavrını tekrarladı. Fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımların devam edeceğine vurgu yapan Ağbal, sergilenen stratejinin ise geçici olmadığını belirtti.

Fiyat istikrarının ön şart olduğuna dikkati çeken Ağbal kalıcı fiyat istikrarının TL’yi hak ettiği değere ulaştıracağını bildirdi.

Ağbal'ın yazısının arkasından kurda bir gevşeme yaşansa da, tahvil getirilerinin çıkışını kurun yönünü yine yukarı çevirmesine sebep oldu.


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