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  4. Bugün tarihi zirvesini yenilemişti: HSBC'den yıl sonu için dolar / TL tahmini!

Bugün tarihi zirvesini yenilemişti: HSBC'den yıl sonu için dolar / TL tahmini!

01.03.2024 15:40
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HSBC, para politikasının önemli bir derecede geleneksel tarafa yaklaşmasıyla "carry trade" dinamiklerinin Türk lirası (TL) için destekleyici hale geldiğini belirtti. Banka yıl sonu ve 2025 yılı başı için dolar kuru tahminini yine 33 TL seviyesinde tuttu.

Bugün tarihi zirvesini yenilemişti: HSBC'den yıl sonu için dolar / TL tahmini!

HSBC'nin "Gelişmekte Olan Piyasalar FX Yol Haritası" başlıklı raporunda, TL'deki değer kaybının, hem hız hem de ölçek olarak sınırlı kalacağı öngörüsünde bulunuldu. HSBC yıl sonu dolar tahmininde değişikliğe gitmedi. Dolar TL kuru ise bugün 31,3130 lira seviyesiyle rekorunu tazeledi.

Para politikasının önemli derecede geleneksel tarafa yaklaşmasıyla "carry trade" dinamiklerinin TL için destekleyici hale geldiği belirtilen raporda, TCMB'nin tercihinin, TL'nin reel değer kazanmasından yana olduğu yönünde sinyal verdiği aktarıldı.

Sıkı para politikası koşullarının TL'yi desteklediği vurgulanan raporda, "Sıkı para politikası koşulları, dolarizasyon riskini sınırlayarak TL'yi destekliyor. TL mevduat faizleri hem nominal hem de reel olarak daha cazip hale geldi." değerlendirmesine yer verildi.

DOLAR / TL TAHMİNİ

HSBC'nin 2024 sonu ve 2025'in ilk yarısı için dolar/TL tahmininin 33 seviyesinde olduğu bildirilen raporda, makro görünümün, özellikle cari açıkta daralma şeklinde, TL için destekleyici olmasının beklendiği kaydedildi.

CARRY TRADE NEDİR?

Carry trade, "faizlerin düşük olduğu bir ülkenin para biriminden borçlanarak, yüksek faiz getiren başka bir ülkeden faiz getirisi elde etmek" anlamına geliyor.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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