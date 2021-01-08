Dev bankadan 7.10 TL tahmini... 8 Ocak 2021 Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Dolar kaç TL? Euro ve Sterlin yükselir mi?

Seçim sonuçlarını kabullenmeyen ve daha önce yaptığı açıklamalarla da mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Donald Trump, ABD Kongresi’nin yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplandığı sırada bir miting düzenlemişti. Trump destekçilerinin Washington DC'de bulunan kongre binasını basması sonrasında ülke karıştı. Dolar dün güne düşüşle başladı. Öğleden sonra düşüş hızlanırken dolar yeni güne toparlanmayla başladı. Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrasında altın ve dolar fiyatlarına ilişkin uzmanların değerlendirmeleri devam ediyor. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının ardından düşerek 7.3 civarinda fiyat belirliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın sabit faiz kararı açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.8 sınırı etrafında fiyat belirliyordu. TCMB'nin kararının ardından dolar 7.3 civarında işlem görüyor.

Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki8 Ocak 2021 Cuma bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 8 Ocak 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları!

8 OCAK 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 78 Ocak 2021 Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar... Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,3287 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde -0,20 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,3337 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,3237 TL Dolar kuru dün 7.25 kritik seviyesinin altını görerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü. HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 8,9939 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde -0.20 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 8 Ocak 2021 Cuma euro kaç lira?

EURO SATIŞ FİYATI: 9,0050 TL EURO ALIŞ FİYATI: 8,9829 TL İngiliz sterlini önceki kapanışını 9,9533 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde -0,07 hareketlilik oldu. Peki 8 Ocak 2021 Cuma sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 9,9683 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 9,9383 TL CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DEV BANKADAN "DOLAR DÜŞECEK TAHMİNİ" 2021'de dolar tahmini ne kadar olur sorusu son zamanlarda vatandaşların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İsviçreli banka UBS, dolar/TL kurunda 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7.00 seviyesine kadar düşme beklediğini açıkladı. Dev banka çarpıcı dolar yorumunun devamında ise doların yükseleceğini açıkladı. 2021 yılında dolar beklentisinin ne olacağını paylaşan banka, dolar/TL'de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60 olacağını öngördü. Dolar/TL 2021'de ne kadar olacak? İşte USB'nin dolar/TL beklentisi...

USB 2021 dolar/TL beklentisi ile çarpıcı yorumda bulundu. Dolar/TL'de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60 seviyelerinde bulunuyor. Öncelikle dolar/TL fiyatının düşeceğini belirten bankanın, beklentilerine ilişkin riskler ise sıkı parasal koşulların yetersizliği, makro politikaların enflasyonla mücadeleden ekonomik büyümeye kayması ve jeopolitik riskler olarak sıralandı. DOLAR YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ