Ünlü analist açıkladı: Dolar fiyatları düştükçe altın fiyatları yükselir mi? Uzmanların 2021 için güncel altın tahminleri!

Son dakika altın fiyatları tahmini... Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları son 8 haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra geriledi. Bu süreçte analistlerden "uluslararası piyasalarda dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediği" yorumu geldi. Öte yandan ABD'de düşük reel faizleri ve doların zayıflığı görülmeye devam etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 11 Ocak'ta başlayacak ve Şubat ayının ortasına kadar devam edecek bir ulusal karantinanın uygulanması için onay verdi. Koronavirüsün yeni mutasyonu ise New York’ta da görüldü. Altın fiyatlarının son 8 haftasında yeni bir yükselişe geçmesinin ardından bugün tekrar düşmesi ile altın yatırımcıları 2021 altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek araştırmasına başladı. Peki altın fiyatları ne olacak, yükselecek mi? İşte uzmanlardan güncel altın yorumları... DOLAR DÜŞTÜKÇE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ? Doların zayıflamasının ardından altın fiyatları, Georgia Senato seçimlerini takip eden yatırımcılarının ilgi odağını seçimlere çevirmesinin ardından bir miktar düştü. Credit Suisse Analisti Fahad Tariq’a göre, demokratların senatoda iki koltuk daha kazanarak çoğunluğa ulaşmasıyla birlikte daha fazla mali teşvikin önü açılacaktır ve bu da altın fiyatlarını destekleyebilir. Standard Chartered Bank Değerli Metal Analisti Suki Cooper pandemi öncesi güncel atın tahmini değerlendirmesi yaptı. Peki dolar fiyatları altın fiyatlarını nasıl etkiler?

"DOLARIN ZAYIFLIĞI 2021'DE DEVAM EDECEK" Altın fiyatlarının yön arayışı devam ederken dolar düşerse altın fiyatları yükselir mi merak ediliyor. Son 8 haftanın en yüksek seviyesini dün gören altın fiyatları dikey yönde ilerlemesini değiştirdi. Bugün düşüşe geçen altın fiyatları dolara göre mi yöne belirliyor merak ediliyor. Standard Chartered Bank Değerli Metal Analisti Suki Cooper açıklamasında; "Düşük faiz oranları, genişlemeci para politikası ve mali teşviklerle birlikte küresel yatırım ortamının altın için gayet destekleyici olduğunu düşünüyoruz. Bu sene dolarda daha fazla bir zayıflama görebiliriz ve bu da altında belirli bir yükselişe neden olacak. Büyük ihtimalle bu zayıflığın 2021 sonrasında da devam ettiğini göreceğiz." dedi. "Altının 2000 dolar seviyesini bulması an meselesi..." İşte 3 farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve yorumu... HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! ONS ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın yorumları için yaptığı açıklamada ABD Georgia'da yapılan Senato seçimine değinerek çıkan sonuca göre altının yön bulabileceğini açıkladı. Avrupa'daki koronavirüs önlemlerinin iç açıcı olmadığını vurgulayan Karadağ, bu durumun piyasaları tedirgin etmeye devam ettiğini belirtti. Karadağ açıklamasına şöyle devam etti;