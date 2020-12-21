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Dev yatırım bankasından "dolar düşecek" yorumu... 2021'de dolar ne kadar olacak?

DOVİZ HABERLERİ  | 21.12.2020 15:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü biten ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ile dolar tekrar hareketlendi. Fed kararını faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar dolar fiyatları nasıl bir yön izleyecek araştırmaya başladı. Bu süreçte uzmanlardan dolar tahminlerini paylaşmaya başladı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs dolar tahmini tekrar güncelledi. 2021'de dolar ne kadar olacak? Dev bankadan çarpıcı Türk Lirası ve dolar tahmini...

Yeni tür koronavirüsten dolayı küresel piyasalar sürekli yön değiştirmeye devam ediyor. ABD'de noel kutlamaları mutasyona uğrayan koronavirüs nedeniyle kaldırıldı. İtalya ile birlikte Almanya ve Fransa'da İngiltere uçuşlarını durdurdu. Brexit görüşmelerinin en hassas olduğu dönemde İngiltere uçuşlarının durdurulması nasıl bir sonuç doğuracak merak ediliyor. Öte yanda piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı etkileri devam ediyor. Yatırımcılar son günlerde riskli varlıklara yönelse de dolar/TL'nin durumunu araştırıyor. Bu süreçte uzmanlardan dolar tahminlerini paylaşmaya başladı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs dolar tahimini tekrar güncelledi. 2021'de TL/Dolar fiyatları ne olacak? İşte dev bankadan çarpıcı Türk Lirası ve dolar tahmini.

2021'DE DOLAR NE KADAR OLACAK? GOLDMAN SACH'TAN DOLAR TAHMİNİ!

Yatırımcılar dolar/TL kuru ne olacak araştırılırken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan çarpıcı dolar/TL değerlendirmesi geldi. 2021 beklentilerini güncelleyen Goldman Sachs, hazırladığı raporda Türk Lirası 2021 beklentilerini tekrar revize etti. 2021'de dolar ne kadar olacak araştıran vatandaşlara, Goldman Sachs'a göre, 2021 yılında Türk Lirası'nın dolar karşısında tekrar değer kazanacağını belirtelim.

Goldman Sachs analistleri yaptıkları değerlendirmede, "TCMB Başkanı Ağbal'ın ortaya koyduğu Türk Lirası'nı istikrarsızlaştırmadan yeniden döviz rezervi biriktirme çabasının, yüksek enflasyon ve siyasi risklerde dikkate alındığında, liranın dolar karşısında ani şekilde güçlenmesi yerine daha istikrarlı bir patika izlemesi ile sonuçlanması büyük olasılık" ifadelerini kullandılar.

GOLD SACH'IN DOLAR TAHMİNİ NEYDİ?

Goldman Sachs'ın yaptığı açıklamada Türk Lirası'nın dolar karşısında değerini artıracağı yorumu yapıldı. Goldman Sachs 3, 6 ve 12 aylık dönemdeki Dolar/Türk Lirası paritesi için tahminlerini daha önce 7,75, 8,00 ve 9,00 olarak ortaya koymuş olan Goldman Sachs mevcut beklentilerini 7,50, 7,75 ve 8,00 olarak değiştirdi.

Merkez Bankası Başkanlığı ise Naci Ağbal yönetimindeki kurulun istikrarlı bir yapı içerisine girebileceğini öne sürdüler.

Analistler söz konusu iddialarıyla ilgili şöyle konuştular;

"TCMB Başkanı Ağbal'ın ortaya koyduğu Türk Lirası'nı istikrarsızlaştırmadan yeniden döviz rezervi biriktirme çabasının, yüksek enflasyon ve siyasi risklerde dikkate alındığında, liranın dolar karşısında ani şekilde güçlenmesi yerine daha istikrarlı bir patika izlemesi ile sonuçlanması büyük olasılık" denildi.

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