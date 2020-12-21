Dev yatırım bankasından "dolar düşecek" yorumu... 2021'de dolar ne kadar olacak?

Yeni tür koronavirüsten dolayı küresel piyasalar sürekli yön değiştirmeye devam ediyor. ABD'de noel kutlamaları mutasyona uğrayan koronavirüs nedeniyle kaldırıldı. İtalya ile birlikte Almanya ve Fransa'da İngiltere uçuşlarını durdurdu. Brexit görüşmelerinin en hassas olduğu dönemde İngiltere uçuşlarının durdurulması nasıl bir sonuç doğuracak merak ediliyor. Öte yanda piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı etkileri devam ediyor. Yatırımcılar son günlerde riskli varlıklara yönelse de dolar/TL'nin durumunu araştırıyor. Bu süreçte uzmanlardan dolar tahminlerini paylaşmaya başladı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs dolar tahimini tekrar güncelledi. 2021'de TL/Dolar fiyatları ne olacak? İşte dev bankadan çarpıcı Türk Lirası ve dolar tahmini.

2021'DE DOLAR NE KADAR OLACAK? GOLDMAN SACH'TAN DOLAR TAHMİNİ!

Yatırımcılar dolar/TL kuru ne olacak araştırılırken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan çarpıcı dolar/TL değerlendirmesi geldi. 2021 beklentilerini güncelleyen Goldman Sachs, hazırladığı raporda Türk Lirası 2021 beklentilerini tekrar revize etti. 2021'de dolar ne kadar olacak araştıran vatandaşlara, Goldman Sachs'a göre, 2021 yılında Türk Lirası'nın dolar karşısında tekrar değer kazanacağını belirtelim.