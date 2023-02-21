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  4. Dolar 19 TL üzerini test etti! Piyasalarda gergin bekleyiş: Merkez Bankası’ndan yeni hamle…

Dolar 19 TL üzerini test etti! Piyasalarda gergin bekleyiş: Merkez Bankası’ndan yeni hamle…

21.02.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru, Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesinde hareketli bir grafik sergiliyor. Kur, geçtiğimiz gün 19,30 seviyesini görmesinin ardından bu kez de Asya seansında 19,10 seviyelerine kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanan piyasalarda ise beklenti faizlerin 100 baz puan daha indirilmesi yönünde oluştu.

Dolar 19 TL üzerini test etti! Piyasalarda gergin bekleyiş: Merkez Bankası’ndan yeni hamle…

2022’de yüzde 40 prim yapan Dolar/TL kuru bu geçtiğimiz günlerde 19,30 seviyesini test etmesinin ardından bugün yeni bir atak daha gerçekleştirdi. Kur dün gece 19,10 seviyesini test ederken, şu sıralarda 18,86 liradan değerleniyor. Döviz piyasasında şimdi ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Şubat Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI DUYURACAK

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2022 sonu itibarıyla faizleri tek haneye çekerek yüzde 9 seviyesine indiren Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında bu seviyeyi koruyarak ‘pas’ geçmişti. Karar metninden bir önceki toplantıda yer alan faizin ‘yeterli düzeyde’ olduğu ifadesini ise çıkarmıştı.

Ancak ekonomistlerin bu ayki beklentisi faizlerin 100 baz puan daha indirilerek yüzde 8’e çekilmesi yönünde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizin daha da düşeceğini açıklaması da indirim beklentilerini güçlendirdi.

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