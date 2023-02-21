Dolar 19 TL üzerini test etti! Piyasalarda gergin bekleyiş: Merkez Bankası’ndan yeni hamle…

2022’de yüzde 40 prim yapan Dolar/TL kuru bu geçtiğimiz günlerde 19,30 seviyesini test etmesinin ardından bugün yeni bir atak daha gerçekleştirdi. Kur dün gece 19,10 seviyesini test ederken, şu sıralarda 18,86 liradan değerleniyor. Döviz piyasasında şimdi ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Şubat Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI DUYURACAK

2022 sonu itibarıyla faizleri tek haneye çekerek yüzde 9 seviyesine indiren Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında bu seviyeyi koruyarak ‘pas’ geçmişti. Karar metninden bir önceki toplantıda yer alan faizin ‘yeterli düzeyde’ olduğu ifadesini ise çıkarmıştı.

Ancak ekonomistlerin bu ayki beklentisi faizlerin 100 baz puan daha indirilerek yüzde 8’e çekilmesi yönünde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizin daha da düşeceğini açıklaması da indirim beklentilerini güçlendirdi.



