Dolar 31 Temmuz 2025 tarihinde ne kadardan işlem görüyor?

Dün 40,6050-40,5490 bandından seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,5900'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 40,5920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 46,5840'tan ve sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 54,0120'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 99,6 seviyesinde bulunuyor.



ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmelerinde verdiği temkinli duruş sinyali varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, dolar endeksinin yeniden 100'e yaklaşmasıyla birçok varlığın alternatif maliyetinin değişebileceği tahmin ediliyor.

Fed, dünkü toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret etti.

Fed'den yapılan açıklamada, FOMC üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın faiz oranının sabit tutulması kararına karşı çıktığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu belirtildi.

Fed Başkanı Powell, politika faizinin sabit tutulmasının ardından yaptığı açıklamada, faiz indirimi konusunda eylül ayıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını ifade etti.



Powell, "Eylül ayı hakkında herhangi bir karar almadık. Bu tür kararları önceden vermiyoruz. Eylül toplantısında kararımızı verirken, o zamana kadar elde edeceğimiz bilgileri ve diğer tüm verileri dikkate alacağız." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, dış ticaret dengesi, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır