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Dolar alıp satacaklar dikkat! Gözler o verilerde...

10.02.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 13,53 seviyelerinde işlem görüyor. Analistler ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi varlık fiyatlarının dar bir bantta hareket ettiğini söyledi.

Dolar alıp satacaklar dikkat! Gözler o verilerde...

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 13,5415'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 13,5335 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybederek 15,4620'den, sterlin/TL yüzde 0,06 düşüşle 18,3240'tan satılıyor.

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Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1420'den alıcı buluyor.

ABD ENFLASYONU İZLENECEK

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi varlık fiyatlarının dar bir bantta hareket ettiğini söyledi. Ayrıca ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edilecek. Analistler teknik açıdan dolar endeksinde 94,7 seviyesinin destek, 96,4'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Euro
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