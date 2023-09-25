DOLAR ALIŞ - FİYATI SON DAKİKA: 25 Eylül 2023 dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 25 Eylül 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.1945 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.1843 liradan, satış fiyatı ise 27.2049 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.9695 TL'den yapan euro şu anda 28.9520 TL alış ve 28.9871 TL satış fiyatına sahip.

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