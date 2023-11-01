DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 1 KASIM 2023: dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba günü dolar ve euroda son durum...
Dolar, önceki kapanışını 28,3181 TL'den yapyı.
Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.3142 liradan, satış fiyatı ise 28.3222 liradan işlem görüyor.
Yüzde -0.01'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 29.9034 TL'den yapan euro şu anda 29.9362 TL alış ve 29.9524 satış fiyatına sahip.