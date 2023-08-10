DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 10 Ağustos 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Güncel dolar ve euro kuru merak ediliyor. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 10 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

10 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.0187 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0134 liradan, satış fiyatı ise 27.0242 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.16'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.7318 TL'den yapan euro şu anda 29.6824 TL alış ve 29.7812 TL satış fiyatına sahip.

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