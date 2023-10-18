DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 18 EKİM 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba günü dolar ve euro alış - satış fiyatı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru son kapanışını 27.9752 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.9672 liradan, satış fiyatı ise 27.9834 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.15'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.6113 TL'den yapan euro şu anda 29.5972 TL alış ve 29.6254 TL satış fiyatına sahip.

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