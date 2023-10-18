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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 18 EKİM 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

18.10.2023 07:23 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro kuru iler ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Önceki kapanışını 1.728,59 TL üzerinden yapan gram altın 1.741,97 liradan alınıyor, 1.742,22 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 11.753,00 liradan alınıyor, 11.860,00 liradan satılıyor. Peki bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba günü euro ve dolar alış - satış fiyatında son durum...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 18 EKİM 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba günü dolar ve euro alış - satış fiyatı...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru son kapanışını 27.9752 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.9672 liradan, satış fiyatı ise 27.9834 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.15'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.6113 TL'den yapan euro şu anda 29.5972 TL alış ve 29.6254 TL satış fiyatına sahip.

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