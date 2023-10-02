DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 2 EKİM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 2 Ekim 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.4555 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.4447 liradan, satış fiyatı ise 27.4663 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.43'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.0856 TL'den yapan euro şu anda 29.0385 TL alış ve 29.1329 TL satış fiyatına sahip.

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