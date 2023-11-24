DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 24 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 24 Kasım 2023 Cuma günü dolar ve euroda son durum...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 28.8696 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.8362 liradan, satış fiyatı ise 28.903 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.5124 TL'den yapan euro şu anda 31.495 TL alış ve 31.53 TL satış fiyatına sahip.

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