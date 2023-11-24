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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 24 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Canlı ve anlık takip ekranı

24.11.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Banka, Ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda 500 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Kasım ayı için yapılan toplantıda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 24 Kasım 2023 Cuma günü dolar ve euro alış - satış fiyatı...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 24 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 24 Kasım 2023 Cuma günü dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 28.8696 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.8362 liradan, satış fiyatı ise 28.903 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.5124 TL'den yapan euro şu anda 31.495 TL alış ve 31.53 TL satış fiyatına sahip.

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