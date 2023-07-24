DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 24 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ve karar 26 Temmuz akşamı saat 21.00'de duyurulacak. Birçok kişi internette dolar ve euro alış - satış fiyatlarını araştırıyor. İşte 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü dolar ve euro alış - satış fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.9467 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9440 liradan, satış fiyatı ise 26.9465 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.9910 TL'den yapan euro şu anda 29.27980360 TL alış ve 30.0018 TL satış fiyatına sahip.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.

FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.

