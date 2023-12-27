DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 27 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. 27 Aralık 2023 Çarşamba günü dolar ile euroda son durum ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 29,2403 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.2279 liradan, satış fiyatı ise 29.2527 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.3301 TL'den yapan euro şu anda 32.2651 TL alış ve 32.3952 TL satış fiyatına sahip.

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