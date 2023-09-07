DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 7 Eylül 2023 Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 7 Eylül 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.7519 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7468 liradan, satış fiyatı ise 26.7571 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.20'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7699, TL'den yapan euro şu anda 28.7142 TL alış ve 28.8158 TL satış fiyatına sahip.

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