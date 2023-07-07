DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 7 Temmuz 2023 Cuma dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte yandan altın fiyatları yeşil yönlü yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar ve euro internette araştırılıyor. 7 Temmuz 2023 Cuma gününe ilişkib dolar ve euro fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar....

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar önceki kapanışını 26,1191 TL'den yaptı.

Dolar 26,0884 TL alış, 26,1500 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.07'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28,4242 TL'den yapan euro şu anda 28.4041 TL alış ve 28.4444 TL satış fiyatına sahip.

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