DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DURUM: 17 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette dolar ve euro alış - satış fiyatlarını araştırıyor. İşte, 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.2999 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.2232 liradan, satış fiyatı ise 26.2368 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.24'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.4322 TL'den yapan euro şu anda 29.4204 TL alış ve 29.4422 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

