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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DURUM: 17 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

17.07.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 T7emmuz 2023 Pazartesi günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, 17 Temmuz 2023 Pazartesi dolar ne kadar? Euro kaç TL?

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DURUM: 17 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette dolar ve euro alış - satış fiyatlarını araştırıyor. İşte, 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.2999 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.2232 liradan, satış fiyatı ise 26.2368 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.24'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.4322 TL'den yapan euro şu anda 29.4204 TL alış ve 29.4422 TL satış fiyatına sahip.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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