Dolar bugün kaç TL? 01 Eylül Salı 2026 dolar ne kadar?

Döviz Piyasalarında Doların Durumu

1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla dolar, saat 09:00’da 48,28 TL'den işlem görmekteydi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, bu durumu dikkatle izliyor. Son dönem ekonomik gelişmeler, enflasyon verileri ve merkez bankası politikaları döviz kurlarını etkiliyor. Dolar, birçok para birimi karşısında belirleyici bir rol üstleniyor. Gelişmekte olan piyasalarda, bu etki daha da belirgin. Türkiye gibi enflasyon altında olan ülkelerde, döviz kurlarındaki dalgalanmalar alım gücünü etkiliyor.

Döviz piyasalarındaki hareketlilik, yalnızca spekülatif yatırımlarla sınırlı değil. Ticaret ve ekonomik büyüme üzerinde de önemli etkiler yaratıyor. Doların 48,28 TL seviyesi, Türk lirasının değer kaybıyla ilişkili. Amerika Birleşik Devletleri’nin döviz politikaları da bu durumu etkiliyor. İhracatçı firmalar için dolardaki artış, fırsatlar doğuruyor. Ancak, ithalatçıların maliyetleri açısından olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu bağlamda, yatırımcılar ve iş dünyası dolar kurunu referans alıyor. Piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor. Bu günlerde döviz kurlarını izlemek, ekonomik gelişmeleri anlamak için kritik bir önem taşıyor.