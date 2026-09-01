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Dolar bugün kaç TL? 01 Eylül Salı 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında 1 Eylül 2026'da dolar, 48,28 TL seviyesinde işlem görüyor. Ekonomik gelişmeler, enflasyon verileri ve merkez bankası politikaları döviz kurlarını etkileyen başlıca faktörler arasında. Doların bu durumu, Türkiye gibi enflasyonla boğuşan ülkelerde alım gücünü olumsuz etkiliyor. Ayrıca, döviz kurlarındaki bu dalgalanma, ihracatçılar için fırsatlar sunarken, ithalatçılar için maliyet artışlarına yol açıyor.

Dolar bugün kaç TL? 01 Eylül Salı 2026 dolar ne kadar?

Döviz Piyasalarında Doların Durumu

1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla dolar, saat 09:00’da 48,28 TL'den işlem görmekteydi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, bu durumu dikkatle izliyor. Son dönem ekonomik gelişmeler, enflasyon verileri ve merkez bankası politikaları döviz kurlarını etkiliyor. Dolar, birçok para birimi karşısında belirleyici bir rol üstleniyor. Gelişmekte olan piyasalarda, bu etki daha da belirgin. Türkiye gibi enflasyon altında olan ülkelerde, döviz kurlarındaki dalgalanmalar alım gücünü etkiliyor.

Döviz piyasalarındaki hareketlilik, yalnızca spekülatif yatırımlarla sınırlı değil. Ticaret ve ekonomik büyüme üzerinde de önemli etkiler yaratıyor. Doların 48,28 TL seviyesi, Türk lirasının değer kaybıyla ilişkili. Amerika Birleşik Devletleri’nin döviz politikaları da bu durumu etkiliyor. İhracatçı firmalar için dolardaki artış, fırsatlar doğuruyor. Ancak, ithalatçıların maliyetleri açısından olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu bağlamda, yatırımcılar ve iş dünyası dolar kurunu referans alıyor. Piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor. Bu günlerde döviz kurlarını izlemek, ekonomik gelişmeleri anlamak için kritik bir önem taşıyor.

Dolar bugün kaç TL? 01 Eylül Salı 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,27
48,28
% 0.04
10:03
Euro
56,07
56,08
% -0.07
10:03
İngiliz Sterlini
65,41
65,43
% -0.02
10:03
Avustralya Doları
34,57
34,59
% -0.01
10:03
İsviçre Frangı
59,63
59,67
% -0.08
10:03
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.16
10:00
Çin Yuanı
7,18
7,18
% -0.01
10:03
İsveç Kronu
5,03
5,04
% -0.05
10:03
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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