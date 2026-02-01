Dolar bugün kaç TL? 01 Şubat Pazar 2026 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

1 Şubat 2026 tarihi itibarıyla dolar, saat 09.00’da 43,49 TL seviyesinde işlem görmektedir. Son aylarda birçok ekonomik gelişme yaşandı. Bu gelişmeler, piyasalarda belirsizlik yarattı. Doların dalgalanması, yatırımcılar ve tüketiciler için dikkat çekici bir unsur oldu. Yerel ekonomideki dinamikler, önemli bir etken oluşturuyor. Bu seviyenin, iç piyasa ve uluslararası ticaret üzerindeki etkileri merak ediliyor.

Döviz kurlarındaki değişimler, sadece yerel verilerle sınırlı değildir. Global ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, dolar fiyatlarını da etkiliyor. Doların 43,49 TL seviyesinde kalması, piyasa oyuncularını etkileyebilir. Kısa ve orta vadeli stratejiler gözden geçirilecektir. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor. Olası riskleri değerlendirmeleri önemli bir konu. Ekonomik göstergeleri ve piyasa trendlerini izlemek, gelecekteki döviz kuru tahminleri için kritik rol oynamaktadır.