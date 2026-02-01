FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 01 Şubat Pazar 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları, 1 Şubat 2026 itibarıyla 43,49 TL seviyesinde işlem görüyor. Ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlikler, dolardaki dalgalanmayı artırdı. Yerel enflasyon oranları ve merkez bankası politikaları, döviz kurlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Küresel ekonomik veriler, jeopolitik gelişmelerle birlikte, doların gelecekteki durumu üzerinde etkili olacak. Yatırımcıların riskleri dikkatli değerlendirmesi gerekiyor.

Dolar Fiyatları Üzerine Güncel Değerlendirme

1 Şubat 2026 tarihi itibarıyla dolar, saat 09.00’da 43,49 TL seviyesinde işlem görmektedir. Son aylarda birçok ekonomik gelişme yaşandı. Bu gelişmeler, piyasalarda belirsizlik yarattı. Doların dalgalanması, yatırımcılar ve tüketiciler için dikkat çekici bir unsur oldu. Yerel ekonomideki dinamikler, önemli bir etken oluşturuyor. Bu seviyenin, iç piyasa ve uluslararası ticaret üzerindeki etkileri merak ediliyor.

Döviz kurlarındaki değişimler, sadece yerel verilerle sınırlı değildir. Global ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, dolar fiyatlarını da etkiliyor. Doların 43,49 TL seviyesinde kalması, piyasa oyuncularını etkileyebilir. Kısa ve orta vadeli stratejiler gözden geçirilecektir. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor. Olası riskleri değerlendirmeleri önemli bir konu. Ekonomik göstergeleri ve piyasa trendlerini izlemek, gelecekteki döviz kuru tahminleri için kritik rol oynamaktadır.

Dolar bugün kaç TL? 01 Şubat Pazar 2026 dolar ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,48
43,50
% 0.19
23:59
Euro
51,57
51,62
% -0.9
23:59
İngiliz Sterlini
59,50
59,60
% -0.78
23:59
Avustralya Doları
30,27
30,29
% -0.99
23:59
İsviçre Frangı
56,24
56,28
% -0.78
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,58
% 0.18
23:50
Çin Yuanı
6,25
6,25
% 0.01
23:59
İsveç Kronu
4,88
4,88
% -0.99
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
