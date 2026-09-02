Dolar bugün kaç TL? 02 Eylül Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

02 Eylül 2026 tarihi itibarıyla dolar, saat 09:00'da 48,30 TL olarak belirlendi. Doların bu seviyede seyretmesi önemli bir durum. Piyasalardaki dalgalanmaların ve enflasyonist baskıların etkisi belirgin hale geldi. Kurun yukarı yönlü hareketi, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedefleri ile bağlantılıdır. Merkez Bankası'nın para politikaları da bu durumu etkiliyor.

Yüksek enflasyonun korunması önemli bir sorundur. Döviz rezervlerinin azalması, yatırımcıların dolara olan talebini artırıyor. Bu durum, yerli para biriminin değer kaybetmesine neden oluyor. Gözlemler, dolar kurunun ulusal ve uluslararası faktörlere duyarlı olduğunu gösteriyor.

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımları, dolardaki hareketliliği etkiliyor. Global ekonomik istikrar da önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Doların 48,30 TL'deki fiyatı, yatırımcılar açısından dikkatli izlenmesi gereken bir veri. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemeli. Bu durum, finansal kararlar için kritik öneme sahip.