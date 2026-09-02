FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 02 Eylül Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 02 Eylül 2026 itibarıyla 48,30 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte enflasyonist baskıları yansıtıyor. Türkiye'nin ekonomik büyüme hedefleri ve Merkez Bankası'nın para politikaları, dolardaki hareketi etkileyen faktörler arasında. Yatırımcılar, döviz rezervlerindeki azalma ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımları gibi unsurları dikkate alarak stratejilerini oluşturmalıdır.

Dolar bugün kaç TL? 02 Eylül Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

02 Eylül 2026 tarihi itibarıyla dolar, saat 09:00'da 48,30 TL olarak belirlendi. Doların bu seviyede seyretmesi önemli bir durum. Piyasalardaki dalgalanmaların ve enflasyonist baskıların etkisi belirgin hale geldi. Kurun yukarı yönlü hareketi, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedefleri ile bağlantılıdır. Merkez Bankası'nın para politikaları da bu durumu etkiliyor.

Yüksek enflasyonun korunması önemli bir sorundur. Döviz rezervlerinin azalması, yatırımcıların dolara olan talebini artırıyor. Bu durum, yerli para biriminin değer kaybetmesine neden oluyor. Gözlemler, dolar kurunun ulusal ve uluslararası faktörlere duyarlı olduğunu gösteriyor.

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımları, dolardaki hareketliliği etkiliyor. Global ekonomik istikrar da önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Doların 48,30 TL'deki fiyatı, yatırımcılar açısından dikkatli izlenmesi gereken bir veri. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemeli. Bu durum, finansal kararlar için kritik öneme sahip.

Dolar bugün kaç TL? 02 Eylül Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Raylı sistemin yapımına resmen başlandı!Raylı sistemin yapımına resmen başlandı!
Akaryakıta yeni zam: Tabelalar sil baştanAkaryakıta yeni zam: Tabelalar sil baştan

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,29
48,30
% 0.01
09:24
Euro
55,97
55,98
% -0.08
09:24
İngiliz Sterlini
65,28
65,29
% -0.02
09:24
Avustralya Doları
34,50
34,52
% 0.05
09:24
İsviçre Frangı
59,41
59,44
% -0.13
09:24
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -0.08
09:20
Çin Yuanı
7,18
7,18
% 0.01
09:24
İsveç Kronu
5,01
5,02
% -0.12
09:24
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Taburcu olduktan sonra paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı

Taburcu olduktan sonra paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı

ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı

ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.