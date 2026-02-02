FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 02 Şubat Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ekonominin nabzını tutan unsurlardandır. 02 Şubat 2026 tarihinde dolarda görülen 43,50 TL seviyesi, piyasa dinamikleri ve ekonomik verilerle şekillenmektedir. Doların bu değeri, hem ithalat maliyetlerini artırmakta hem de ihracatçılar için fırsatlar sunmaktadır. Öğrenciler ve tatil planları yapanlar, bu durumu yakından takip etmekte, değişken kurlar günlük yaşamı etkilemektedir. Türkiye ekonomisi için kritik bir dönem yaşanmaktadır.

Dolar bugün kaç TL? 02 Şubat Pazartesi 2026 dolar ne kadar?
Cansu Akalp

Dünya genelindeki döviz kurları, çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Ekonomik veriler, siyasi gelişmeler ve piyasa dinamikleri bu faktörler arasındadır. 02 Şubat 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,50 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, Türk Lirası'nın uluslararası piyasalardaki değerine işaret etmektedir. Dolar fiyatı, döviz alım satımı yapan yatırımcıların ve ticaret yapan firmaların kararlarını doğrudan etkilemektedir. Doların yükselmesi, ithalat maliyetlerini artırır. Bununla birlikte, ihracatçı firmalar için durumu daha cazip hale getirebilir. Doların bu seviyelerde kalması, Türkiye ekonomisinin genel sağlığına dair önemli göstergeler sunabilir.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, geniş bir etki yaratmaktadır. Bu durum, finansal piyasalarda olduğu kadar günlük yaşamda da ortaya çıkar. Doların 43,50 TL olduğu bugünlerde, yurtdışında eğitim gören öğrenciler için durum önemlidir. Yurtdışı tatiline gidenler için de döviz kuru kaygı yaratmaktadır. Üzerindeki enflasyon baskısı, faiz oranları gibi iç etkenler de dolardaki fiyat değişimlerine etki etmektedir. Bu gelişmeler, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için önemli öngörüler sunar. Türkiye'deki ekonomik istikrar ve büyüme potansiyeli hakkında bilgi sağlar.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,49
43,52
% 0.04
09:59
Euro
51,58
51,64
% 0.03
09:59
İngiliz Sterlini
59,51
59,55
% -0.04
09:59
Avustralya Doları
30,10
30,14
% -0.53
09:59
İsviçre Frangı
56,27
56,32
% 0.07
09:59
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.69
09:50
Çin Yuanı
6,26
6,26
% 0.21
09:59
İsveç Kronu
4,87
4,87
% -0.23
09:59
