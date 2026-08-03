Dolar bugün kaç TL? 03 Ağustos Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

03 Ağustos 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 47,54 TL olarak belirlendi. Bu değer, son dönemdeki ekonomik gelişmeler açısından önemli bir gösterge. Piyasalardaki dalgalanmalar göz önünde bulundurulmalı. Uluslararası piyasalardaki hareketlilik, döviz kurlarını etkileyen temel unsurlardan biridir. Doların yükselişi, yerel tüketiciler için dövizle yapılan alışverişlerde daha fazla maliyet getiriyor. İhracatçılar için ise olumlu bir durum oluşturuyor. İthalat maliyetleri artabilir. Bu durum, enflasyon baskılarını artırma potansiyeline sahip.

Dolar 47,54 TL seviyesindeyken piyasalardaki belirsizlikler önemli bir merak konusu haline geldi. Risk iştahının nasıl şekilleneceği ise bilinmiyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Stratejilerini bu verilere göre belirlemeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhur Merkez Bankası'nın alacağı kararlar da kritik. Global ekonomik veriler, dolardaki bu fiyat seviyesinin devam edip etmeyeceğini etkileyecek unsurlardandır. Doların bu seviyede kalması veya yükselebilmesi, piyasa görünümünü belirleyebilir. Yatırım stratejileri üzerinde de belirleyici bir rol oynamaya devam edecektir.