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Dolar bugün kaç TL? 03 Ağustos Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

03 Ağustos 2026 tarihinde doların fiyatı 47,54 TL olarak belirlendi. Bu değer, piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik gelişmeler açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Doların yükselişi, yerel tüketiciler için alışveriş maliyetlerini artırırken, ihracatçılar için olumlu etkiler yaratıyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri dikkatle izliyor. Türkiye Cumhur Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, doların gelecekteki seyrini de belirleyecek.

Dolar bugün kaç TL? 03 Ağustos Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

03 Ağustos 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 47,54 TL olarak belirlendi. Bu değer, son dönemdeki ekonomik gelişmeler açısından önemli bir gösterge. Piyasalardaki dalgalanmalar göz önünde bulundurulmalı. Uluslararası piyasalardaki hareketlilik, döviz kurlarını etkileyen temel unsurlardan biridir. Doların yükselişi, yerel tüketiciler için dövizle yapılan alışverişlerde daha fazla maliyet getiriyor. İhracatçılar için ise olumlu bir durum oluşturuyor. İthalat maliyetleri artabilir. Bu durum, enflasyon baskılarını artırma potansiyeline sahip.

Dolar 47,54 TL seviyesindeyken piyasalardaki belirsizlikler önemli bir merak konusu haline geldi. Risk iştahının nasıl şekilleneceği ise bilinmiyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Stratejilerini bu verilere göre belirlemeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhur Merkez Bankası'nın alacağı kararlar da kritik. Global ekonomik veriler, dolardaki bu fiyat seviyesinin devam edip etmeyeceğini etkileyecek unsurlardandır. Doların bu seviyede kalması veya yükselebilmesi, piyasa görünümünü belirleyebilir. Yatırım stratejileri üzerinde de belirleyici bir rol oynamaya devam edecektir.

Dolar bugün kaç TL? 03 Ağustos Pazartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,53
47,54
% 0.05
10:32
Euro
54,85
54,86
% 0.07
10:32
İngiliz Sterlini
64,05
64,07
% -0.16
10:32
Avustralya Doları
33,39
33,40
% 0.08
10:32
İsviçre Frangı
58,80
58,82
% -0.06
10:32
Rus Rublesi
0,59
0,60
% -0.19
10:30
Çin Yuanı
7,04
7,04
% 0.04
10:32
İsveç Kronu
4,99
4,99
% -0.07
10:32
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döviz dolar
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