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Temmuzda fiyatı en çok artan ve en çok ucuzlayan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 50,42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 20,44 ile diğer taze meyveler oldu.

Temmuzda fiyatı en çok artan ve en çok ucuzlayan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda yüzde 50,42 olan ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerdeki fiyat artışını, yüzde 25,87 ile taze veya soğutulmuş diğer sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi) ve yüzde 21,63 ile yumrulu sebzeler kategorileri izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,53 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi), yüzde 12,34 ile tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri, yüzde 10,94 ile kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması, yüzde 9,96 ile çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler yer aldı.

EN ÇOK TAZE DİĞER MEYVELER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 20,44 ile taze diğer meyveler kategorisinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 12,97 ile taze turunçgiller, yüzde 11,76 ile taze hurma, incir ve diğer tropikal meyveler, yüzde 10,99 ile yumurtalar, yüzde 10,29 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, yüzde 5,38 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 3,82 ile diğer giyim eşyaları ve yüzde 3,66 erkek ve erkek çocuk giysileri takip etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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