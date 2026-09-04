Dolar bugün kaç TL? 04 Eylül Cuma 2026 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları 4 Eylül 2026: Günlük Değerlendirme

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Amerikan doları 48,44 TL seviyesinden işlem görmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanma, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle izleniyor. Doların yükselişi, birçok faktörle bağlantılıdır. Ekonomik veriler, siyasi gelişmeler ve global piyasalardaki değişimler, doların değerini etkileyen unsurlardır.

Doların bu seviyelerde kalması, ithalatçı firmalar için maliyet artışlarına yol açmaktadır. İhracatçı tarafında ise rekabet avantajı sağlamaktadır. Yüksek dolar kuru, enerji ve hammadde ithalatı yapan sektörlerde maliyet baskılarını artırmaktadır. İhracat yapan sektörler ise döviz geliri açısından fırsatlar yakalamaktadır. 4 Eylül tarihi itibarıyla yatırımcıların dikkati, Dolar/TL paritesinin gelecekteki seyrine yönelmiştir. Olası ekonomik gelişmeler de izlenmektedir.