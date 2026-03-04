FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 04 Mart Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

4 Mart 2026 itibarıyla doların fiyatı 43,99 TL olarak belirlendi. Bu değer, yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki değişiklikler ve uluslararası ticaret dengesi gibi faktörlerin etkisini yansıtıyor. Yatırımcıların döviz alım satım kararları, güncel ekonomik veriler ve piyasa beklentileri üzerinden şekilleniyor. Doların seyrine dair belirsizlikler, yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyerek piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.

4 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla doların fiyatı 43,99 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmaların etkilerini gösteriyor. Uluslararası ticaret dengesi de fiyatlarda dalgalanmalara neden oluyor. Gelişen ekonomik koşullar, yatırımcıların döviz alım satım kararlarını şekillendiriyor. Piyasa aktörlerinin dolara yönelik beklentileri önem kazanıyor.

Doların 43,99 TL seviyesinde işlem görmesi, yatırımcılar arasında merak uyandırıyor. Piyasa analistleri ve yatırımcılar, güncel ekonomi verilerini takip ediyor. Doların seyrine ilişkin öngörülerde bulunmaya çalışıyorlar.

Döviz piyasasındaki belirsizlikler, dolara olan talebi şekillendiriyor. 4 Mart 2026 tarihli dolara olan talep ve fiyatlandırmayı etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Ekonomik verilerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırım kararlarını zorlaştırıyor. Doların geleceği hakkında belirsizlik sürüyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,98
44,00
% 0.07
10:24
Euro
51,15
51,16
% 0.08
10:24
İngiliz Sterlini
58,76
58,78
% -0.01
10:24
Avustralya Doları
30,91
30,94
% -0.13
10:24
İsviçre Frangı
56,38
56,42
% 0.23
10:24
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.01
10:20
Çin Yuanı
6,36
6,36
% 0.05
10:24
İsveç Kronu
4,75
4,75
% 0.05
10:24
