Dolar bugün kaç TL? 04 Şubat Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların günlük fiyatı 4 Şubat 2026 tarihinde belirlenmiştir. Saat 09.00’da, ABD Doları’nın fiyatı 43,51 TL’dir. Bu seviyenin piyasalarda nasıl etki yaratacağı merak edilmektedir. Genel dalgalanmalar, enflasyon verileri ve uluslararası ekonomik gelişmeler bu durumu etkiliyor.

Döviz kurlarındaki değişiklikler önemlidir. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, dolar fiyatındaki yükselişi takip etmektedir. Dalgalanmalara karşı hazırlık yapmak için gözlemler yapılıyor. 43,51 TL’lik döviz fiyatı, Türkiye ekonomisi için önemli bir göstergedir. Bu fiyat, piyasaların seyrini etkilemeye devam edecektir.