Dolar bugün kaç TL? 05 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların 47,57 TL seviyelerinde işlem görmesi, 5 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla belirlenmiştir. Bu değer, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaları yansıtmaktadır. Aynı zamanda ekonomik göstergeleri de gözler önüne sermektedir. Son dönemdeki enflasyon oranları dikkat çekmektedir. Faiz politikaları ve uluslararası ticaret dinamikleri döviz kurlarını etkilemektedir. Yatırımcılar, döviz alım satımında temkinli hareket etmektedir. Uzmanlar ise bu seviyelerin sürdürülebilir olup olmadığını sorgulamaktadır.

Döviz kurlarındaki bu seviye, Türk Lirası’nın değer kaybettiği bir dönemde gelmiştir. Bu durum, piyasalarda belirli bir endişe yaratmaktadır. Yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik veriler, yatırımcıların yönelimini değiştirmektedir. Yatırımcılar, dolar ve diğer dövizlere yönelmektedir. Bu süreç, TL'nin döviz kurlarına karşı zayıflamasına katkı sağlamaktadır. Türkiye'nin ekonomik büyüme hedefleri için belli riskler ortaya çıkmaktadır. Doların mevcut seviyeleri, bazı firmalar için önemli bir maliyet oluşturmaktadır. Özellikle ithalat yapan firmalar, dövizle borçlanan şirketler açısından bu durum önem taşımaktadır.