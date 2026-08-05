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Dolar bugün kaç TL? 05 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında Dolar 47,57 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu durum, Türk Lirası'nın değer kaybı ile birleşen yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik verilerin etkisini yansıtıyor. Yatırımcılar, döviz alım satımında temkinli davranırken, firmalar için bu seviye önemli maliyetler oluşturuyor. Analistler, mevcut seviyelerin sürdürülebilirliğini sorgularken, Türkiye’nin ekonomik büyüme hedefleri risk altında görünüyor.

Dolar bugün kaç TL? 05 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların 47,57 TL seviyelerinde işlem görmesi, 5 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla belirlenmiştir. Bu değer, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaları yansıtmaktadır. Aynı zamanda ekonomik göstergeleri de gözler önüne sermektedir. Son dönemdeki enflasyon oranları dikkat çekmektedir. Faiz politikaları ve uluslararası ticaret dinamikleri döviz kurlarını etkilemektedir. Yatırımcılar, döviz alım satımında temkinli hareket etmektedir. Uzmanlar ise bu seviyelerin sürdürülebilir olup olmadığını sorgulamaktadır.

Döviz kurlarındaki bu seviye, Türk Lirası’nın değer kaybettiği bir dönemde gelmiştir. Bu durum, piyasalarda belirli bir endişe yaratmaktadır. Yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik veriler, yatırımcıların yönelimini değiştirmektedir. Yatırımcılar, dolar ve diğer dövizlere yönelmektedir. Bu süreç, TL'nin döviz kurlarına karşı zayıflamasına katkı sağlamaktadır. Türkiye'nin ekonomik büyüme hedefleri için belli riskler ortaya çıkmaktadır. Doların mevcut seviyeleri, bazı firmalar için önemli bir maliyet oluşturmaktadır. Özellikle ithalat yapan firmalar, dövizle borçlanan şirketler açısından bu durum önem taşımaktadır.

Dolar bugün kaç TL? 05 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,57
47,58
% 0.1
10:04
Euro
54,95
54,96
% 0.2
10:04
İngiliz Sterlini
64,09
64,11
% 0.17
10:04
Avustralya Doları
33,52
33,54
% 0.12
10:04
İsviçre Frangı
58,87
58,91
% 0.24
10:04
Rus Rublesi
0,59
0,59
% 0.35
10:04
Çin Yuanı
7,05
7,05
% 0.12
10:04
İsveç Kronu
5,00
5,00
% 0.16
10:04
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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