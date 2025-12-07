FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 07 Aralık Pazar 2025 dolar ne kadar?

07 Aralık 2025 itibarıyla dolar, 42,53 TL seviyesine ulaşarak piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Enflasyon verileri, ekonomik faktörler ve jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarını etkilemekte ve yatırımcıların dolara olan taleplerini belirlemektedir. Bu durum, yerli yatırımcıların yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu hale getirirken, döviz piyasasının geleceği hakkında belirsizlikler oluşturmaktadır. Doğru yatırımlar için izleme önemlidir.

Doların Günlük Fiyatı 07 Aralık 2025

07 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00'da dolar 42,53 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu fiyat, piyasalardaki gelişmelere bağlıdır. Enflasyon verileri ve ekonomik faktörler de etkili olmaktadır. Son dönemde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dolara olan taleplerini etkilemiştir. Bu durum, doların mevcut seviyesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Doların uluslararası piyasalardaki durumu da önemlidir. Özellikle faiz oranları ve jeopolitik gelişmeler yerel piyasada rol oynamaktadır. Döviz kurlarındaki bu yükseliş, hem ithalatçıları hem de ihracatçıları doğrudan etkilemektedir. Ekonomik dengeler üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmaktadır. 42,53 TL'lik dolar fiyatı, yerli yatırımcılar için yeni stratejiler belirleme gereksinimi yaratmaktadır.

Yatırımcıların döviz kurlarındaki değişiklikleri dikkatle izlemeleri önemlidir. Ekonomik verilerin ve politik gelişmelerin takibi de kritik bir öneme sahiptir. Doğru yatırımlar yapmak için bu gelişmeleri takip etmek gerekmektedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,52
42,54
% 0.07
23:59
Euro
49,55
49,57
% -0.06
23:59
İngiliz Sterlini
56,73
56,77
% -0.04
23:59
Avustralya Doları
28,22
28,25
% 0.46
23:59
İsviçre Frangı
52,87
52,90
% 0.03
23:59
Rus Rublesi
0,55
0,56
% 1.06
23:50
Çin Yuanı
6,01
6,02
% 0.08
23:59
İsveç Kronu
4,52
4,52
% 0.23
23:59
