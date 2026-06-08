Dolar bugün kaç TL? 08 Haziran Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

08 Haziran 2026’da saat 09:00 itibarıyla doların değeri 46,10 TL seviyesinde işlem görüyor. Son dönemlerdeki ekonomik veriler, enflasyon oranları ve küresel piyasa gelişmeleri döviz kurlarını etkiliyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın para politikaları değer kaybına veya kazancına neden olabiliyor. Faiz oranlarındaki değişiklikler de doların uluslararası piyasalardaki seyrini etkiliyor.

Belirlenen bu dolar kuru, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir gösterge. Ekonomik istikrarın sağlanması zorunlu. Uluslararası ticaretteki dalgalanmalar, Türkiye'deki döviz pazarını etkiliyor. Tüketici güveni, iç piyasa talebi doları doğrudan etkiliyor. Doların arz-talep dengesinde, yatırımcıların beklentileri de rol oynuyor.

Gelecek günlerde ekonomistler dolardaki bu seviyeleri izlemeye devam edecek. Piyasa analistleri muhtemel dalgalanmalara karşı stratejiler geliştirecek. Bu süreçte, döviz fiyatlarının yönü dikkatle takip edilecek. Yatırımcıların bu dalgalanmalardan etkilenmemesi için önlemler alınabilir.