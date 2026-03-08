Dolar bugün kaç TL? 08 Mart Pazar 2026 dolar ne kadar?

08 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla dolar fiyatı 44,07 olarak belirlendi. Global ekonomik koşullar döviz kurlarında dalgalanmalara neden olabiliyor. Jeopolitik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Merkez bankalarının para politikaları ise önemli bir faktördür. Doların bu seviyede işlem görmesi yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekiyor. Enflasyon oranlarının yükseldiği dönemlerde döviz kurlarındaki hareketler piyasaların seyrini şekillendiriyor.

Doların 44,07 seviyesinde kalması dikkat çeken bir kriter olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde ekonomik verilerin açıklanması ile doların seyri belli olacaktır. Bu durum ithalat ve ihracat yapan firmalar için stratejik kararlar almada önemli olacak.