Dolar bugün kaç TL? 1 Kasım Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında 1 Kasım 2025 itibarıyla dolar, 42,06 TL seviyesindedir. Bu değer, Türkiye ekonomisinin döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilendiğini göstermektedir. Yüksek enflasyon ve artan dış borç durumu, doları olumsuz yönde etkilemektedir. İthalatçılar için maliyet artışı anlamına gelirken, ihracatçılar rekabet gücünü kaybetmektedir. Ekonomistler, bu paralelde ilerleyen günlerde ekonomik verilerin dolara olan etkisini merakla bekliyor.

Ezgi Sivritepe

1 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 42,06 TL olarak belirlendi. Son yıllarda döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Global ekonomik gelişmeler ve yerel politikalar bu durumu etkiliyor. 42,06 TL'lik seviye, Türkiye ekonomisinin durumunu yansıtmaktadır. Ekonomistler, yüksek enflasyon ve artan dış borcun döviz kurları üzerindeki etkilerini vurgulamakta. Doların bu seviyede kalması, yatırımcıları ve iş dünyasını etkilemektedir.

Döviz piyasasındaki güncel veriler, ekonomik sağlığı ve mali istikrarı etkiliyor. Doların 42,06 TL olarak belirlenmesi, ithalatçı firmalar için maliyet artışını gösteriyor. İhracatçılar içinse rekabet koşullarını zorlaştırıyor. Yerel yatırımcılar ve ekonomistler, bu seviyenin değişim yönünü analiz ediyor. İlerleyen günlerdeki ekonomik veriler, dolara etkide bulunacak. Uluslararası gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. Doların seyrindeki değişiklikler, genel ekonomik görünüm üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Bu durum, bireylerin alım güçlerini ve ticaret dengesini etkilemektedir.
CANLI DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,03
42,10
% 0.24
23:59
Euro
48,46
48,65
% -0.18
23:59
İngiliz Sterlini
55,28
55,38
% 0
23:58
Avustralya Doları
27,50
27,56
% 0.1
23:59
İsviçre Frangı
52,21
52,32
% -0.12
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -1.13
18:20
Çin Yuanı
5,90
5,91
% 0.04
23:58
İsveç Kronu
4,42
4,44
% -0.31
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
