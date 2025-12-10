FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 10 Aralık Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

Doların 10 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 42,59 TL olarak belirlendiği, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin bu fiyat üzerinde etkili olduğu bildirildi. Merkez Bankası'nın faiz politikası ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, dolara olan talebi artırıyor. Ticaret dengesi üzerindeki baskılar, Türk Lirası'nın değer kaybını derinleştiriyor. Bu durum, yatırımcılar ve ekonomik analizciler için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Dolar bugün kaç TL? 10 Aralık Çarşamba 2025 dolar ne kadar?
Cansu Akalp

10 Aralık 2025 tarihinde doların fiyatı 42,59 TL olarak belirlendi. Saat 09:00 itibarıyla bu fiyat oluştu. Dolar fiyatı, döviz piyasalarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Ekonomik göstergeler de fiyat üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Türkiye'nin enflasyon oranları dikkate alınıyor. Merkez Bankası'nın faiz politikası, döviz kurlarını etkiliyor. Küresel ekonomik gelişmeler de önemli bir faktör. Özellikle son yıllarda döviz talebi artıyor. Ticaret dengesi üzerindeki baskılar, Türk Lirası'nın değer kaybına neden oldu.

Doların 42,59 TL seviyesine ulaşması dikkat çekici bir durum. Bu fiyat, yatırımcıları ve ekonomik analizcileri etkiliyor. Marketlerde ve ticaret alanında dövizle etkileşimler değişiyor. Aynı zamanda uluslararası piyasalardaki gelişmeler de önemli. Jeopolitik durumlar, doların Türk Lirası karşısındaki durumunu belirliyor. Ekonomi üzerindeki belirsizlikler, döviz tercihlerini etkiliyor. Bu da piyasalarda yeni denge arayışlarına yol açıyor. Doların bu değeri, önümüzdeki günlerde önemli yorumlar alacak. Ekonomik analizler, bu fiyat seviyesini temel alacak.

Dolar bugün kaç TL? 10 Aralık Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,57
42,61
% 0
09:30
Euro
49,56
49,60
% 0.05
09:30
İngiliz Sterlini
56,71
56,75
% 0.14
09:30
Avustralya Doları
28,28
28,32
% 0.09
09:30
İsviçre Frangı
52,80
52,87
% 0
09:30
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.13
09:30
Çin Yuanı
6,03
6,04
% 0.06
09:30
İsveç Kronu
4,54
4,55
% -0.02
09:30
