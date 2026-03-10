Dolar bugün kaç TL? 10 Mart Salı 2026 dolar ne kadar?

10 Mart 2026'da saat 09.00 itibarıyla doların fiyatı 44,09 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasalarında önemli bir göstergedir. Fiyat, küresel ekonomik gelişmelere ve yapılan işlemlere dayanarak belirleniyor. Doların bu seviyesi, Türkiye'deki enflasyon ve ekonomik büyüme ile doğrudan ilişkilidir. Yatırımcılar ve ekonomistler, dolardaki değişimleri takip ediyor. Bu değişimler, Türkiye ekonomisi hakkında bilgi sunar. Dolar fiyatı, ithalat ve ihracat maliyetlerini etkileyerek birçok sektörde dalgalanmalara yol açabilir.

Dolar kurundaki değişim, bireyler ve işletmeler için önemli bir konudur. Dolar fiyatı 44,09 TL seviyesinde kalabilir veya dalgalanabilir. Yurt dışı piyasalardaki gelişmeler, ulusal politikaların etkisiyle fiyatı etkileyebilir. Yatırımcıların bu veriyi sürekli takip etmeleri oldukça önemlidir. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik faktörler, dolardaki fiyat hareketlerini etkiler.