Dolar bugün kaç TL? 11 Eylül Perşembe 2025 dolar ne kadar?

11 Eylül 2025 tarihinde dolar, 41,28 TL seviyesinden güne başladı. Doların bu seviyeye ulaşması, yerel piyasalar ve vatandaşlar için önemli bir ekonomik etken haline geldi. Yükselen döviz kurları, ithalat maliyetlerini yükseltebiliyor. Özellikle enerji ve temel gıda maddeleri gibi ithal ürünlerde fiyat artışları yaşanabiliyor. Bu durum, günlük yaşamı doğrudan etkileyebiliyor. Doların bu seviyelerde seyretmesi, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Yatırımcılar, bu belirsizlik nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım benimsemeye yöneliyor.