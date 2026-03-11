Dolar bugün kaç TL? 11 Mart Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

11 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 44,07 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarında dalgalanmanın sürdüğü bir dönemde dikkat çekiyor. Yatırımcılar ve ekonomistler bu seviyeyi izliyor. Doların fiyatı yüksek enflasyon, küresel ekonomik belirsizlikler ve yerel ekonomik dinamikler tarafından şekilleniyor. Bu durum, piyasalardaki güven endeksini de etkileyebilir. Doların TL karşısındaki bu rakam, ithalatçı ve ihracatçıları yakından ilgilendiriyor.

Piyasalarda yaşanan değişim, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açıyor. 44,07 TL olarak belirlenen dolar fiyatı, ekonomi politikaları açısından önemli. Merkez Bankası'nın alacağı tedbirlerin bu seviye üzerindeki etkileri merak ediliyor. Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmaların yatırım araçlarının performansını etkileyeceğini düşünüyor. Doların uzun vadeli gidişatı ise giderek kritik bir önem kazanıyor. Yatırımcılar bu durumu dikkatli bir şekilde takip etmek zorunda.