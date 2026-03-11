FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 11 Mart Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında belirsizlik sürerken 11 Mart 2026 tarihi itibarıyla dolar fiyatı 44,07 TL olarak belirlendi. Yüksek enflasyon ve küresel ekonomik koşullar yatırımcıların dikkatini çekiyor. İthalatçı ve ihracatçılar için önemli bir gösterge olan bu seviye, Merkez Bankası'nın alacağı tedbirler açısından kritik. Uzmanlar, döviz fiyatlarının yatırım araçlarının performansını etkileyebileceğini belirtiyor. Doların gidişatı yakından izleniyor.

Cansu Çamcı

11 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 44,07 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarında dalgalanmanın sürdüğü bir dönemde dikkat çekiyor. Yatırımcılar ve ekonomistler bu seviyeyi izliyor. Doların fiyatı yüksek enflasyon, küresel ekonomik belirsizlikler ve yerel ekonomik dinamikler tarafından şekilleniyor. Bu durum, piyasalardaki güven endeksini de etkileyebilir. Doların TL karşısındaki bu rakam, ithalatçı ve ihracatçıları yakından ilgilendiriyor.

Piyasalarda yaşanan değişim, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açıyor. 44,07 TL olarak belirlenen dolar fiyatı, ekonomi politikaları açısından önemli. Merkez Bankası'nın alacağı tedbirlerin bu seviye üzerindeki etkileri merak ediliyor. Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmaların yatırım araçlarının performansını etkileyeceğini düşünüyor. Doların uzun vadeli gidişatı ise giderek kritik bir önem kazanıyor. Yatırımcılar bu durumu dikkatli bir şekilde takip etmek zorunda.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,06
44,07
% -0.01
09:13
Euro
51,27
51,38
% 0.22
09:13
İngiliz Sterlini
59,29
59,35
% 0.24
09:13
Avustralya Doları
31,60
31,62
% 0.74
09:13
İsviçre Frangı
56,69
56,73
% 0.21
09:13
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.3
09:10
Çin Yuanı
6,42
6,42
% 0.25
09:13
İsveç Kronu
4,82
4,82
% 0.4
09:13
