Dolar bugün kaç TL? 12 Mart Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları 12 Mart 2026 tarihinde sabah saat 09:00 itibarıyla 44,11 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Türk lirasının Amerikan doları karşısında kaybettiği değeri gösteriyor. Ayrıca döviz piyasalarındaki dalgalanmaları da yansıtıyor. Son günlerde global ekonomik gelişmeler dikkate alındığında, yerel piyasalardaki belirsizlikler dikkat çekiyor. Bu durum, dolarda bir artış eğilimini destekliyor.

Vaat edilen ekonomik reformların etkisi önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Ayrıca uluslararası ticaret ilişkileri, döviz kurlarındaki hareketliliği de etkiliyor. Doların 44,11 TL seviyesine ulaşması yatırımcıların temkinli davranmalarına yol açabilir. Yüksek döviz fiyatları, enflasyonist baskılara neden olabilir. İthalat maliyetlerindeki artış, yerel ekonomiyi olumsuz etkileyebilir. Bu durum, dışa bağımlı sektörlerde fiyatların yükselmesine sebep olacaktır.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler, döviz kurlarındaki değişimleri etkileyebilir. Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayacaktır. Yatırımcıların dikkatli analiz yapmaları gereken bir dönemdesiniz. Ekonomik gelişmeleri yakından izlemek önem kazanıyor. Dolar fiyatlarının değişimi, yerel ve global faktörlere bağlı olarak şekillenecektir.