Dolar bugün kaç TL? 12 Mart Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları, 12 Mart 2026 tarihinde 44,11 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, Türk lirasının Amerikan doları karşısında değer kaybını ve döviz piyasalarındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor. Ekonomik belirsizlikler ve yüksek döviz fiyatları, yatırımcıların temkinli davranmalarına neden olabilir. Ayrıca, ithalat maliyetlerindeki artış yerel ekonomiyi olumsuz etkileyebilir. Ekonomik gelişmelerin izlenmesi, döviz kurlarının geleceğini şekillendirecek.

Dolar bugün kaç TL? 12 Mart Perşembe 2026 dolar ne kadar?
Cansu Çamcı

Dolar fiyatları 12 Mart 2026 tarihinde sabah saat 09:00 itibarıyla 44,11 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Türk lirasının Amerikan doları karşısında kaybettiği değeri gösteriyor. Ayrıca döviz piyasalarındaki dalgalanmaları da yansıtıyor. Son günlerde global ekonomik gelişmeler dikkate alındığında, yerel piyasalardaki belirsizlikler dikkat çekiyor. Bu durum, dolarda bir artış eğilimini destekliyor.

Vaat edilen ekonomik reformların etkisi önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Ayrıca uluslararası ticaret ilişkileri, döviz kurlarındaki hareketliliği de etkiliyor. Doların 44,11 TL seviyesine ulaşması yatırımcıların temkinli davranmalarına yol açabilir. Yüksek döviz fiyatları, enflasyonist baskılara neden olabilir. İthalat maliyetlerindeki artış, yerel ekonomiyi olumsuz etkileyebilir. Bu durum, dışa bağımlı sektörlerde fiyatların yükselmesine sebep olacaktır.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler, döviz kurlarındaki değişimleri etkileyebilir. Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayacaktır. Yatırımcıların dikkatli analiz yapmaları gereken bir dönemdesiniz. Ekonomik gelişmeleri yakından izlemek önem kazanıyor. Dolar fiyatlarının değişimi, yerel ve global faktörlere bağlı olarak şekillenecektir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,11
44,12
% 0.07
09:40
Euro
51,03
51,14
% 0.1
09:40
İngiliz Sterlini
59,13
59,22
% 0.01
09:40
Avustralya Doları
31,44
31,46
% -0.26
09:40
İsviçre Frangı
56,43
56,47
% -0.04
09:40
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.24
09:40
Çin Yuanı
6,41
6,41
% 0.04
09:40
İsveç Kronu
4,76
4,77
% -0.28
09:40
