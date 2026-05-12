Dolar bugün kaç TL? 12 Mayıs Salı 2026 dolar ne kadar?

12 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 45,40 TL olarak belirlendi. Küresel ekonomik gelişmeler ve yerel piyasa dinamikleri döviz kurlarını etkiliyor. Doların yükselmesi birçok sektörde maliyet artışlarına neden oluyor. Bu durum ithalat ve ihracat imkanlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle enerji ve hammadde ithalatındaki artış, işletmelerin kar marjlarını zorlayabilir.

Uzmanlar, döviz işlemlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca piyasa hareketlerinin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Doların seyrini etkileyen unsurları analiz etmek, gelecekteki gelişmeler için kritik önem taşıyor.