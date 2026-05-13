Dolar bugün kaç TL? 13 Mayıs Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00' da doların fiyatı 45,42 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türk lirasının dolar karşısındaki performansını gösteriyor. Ayrıca piyasalardaki genel ekonomik durumu yansıtıyor. Doların yükselmesi, yurtiçindeki enflasyon ve faiz oranları ile siyasi belirsizlik gibi faktörlere bağlıdır. Yatırımcılar bu dalgalanmaları dikkatle izliyor. Ekonomi analistleri piyasa trendlerini tahmin etmeye çalışıyor.

Doların bu seviyeye ulaşması, ihracat ve ithalatı etkileyebilir. İthalatçı firmalar, yurt dışından mal temin ederken artan döviz maliyetleriyle karşılaşacak. Bu durum, tüketici fiyatlarına yansıyabilir. Sonuç olarak enflasyonist baskılar oluşturabilir. Diğer yandan, ihracatçı firmalar için döviz kazançları artıyor. Bu durum rekabet gücü açısından avantaj sağlayabilir. 45,42 TL'lik dolar fiyatı, ekonomideki dinamiklerin değerlendirilmesi bakımından önemli bir dönüm noktasıdır.