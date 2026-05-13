Dolar bugün kaç TL? 13 Mayıs Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların 13 Mayıs 2026 tarihinde 45,42 TL olarak belirlenmesi, Türk lirasının döviz karşısındaki performansını açıkça ortaya koyuyor. Bu gelişme, piyasalardaki ekonomik durumu yansıtırken enflasyon, faiz oranları ve siyasi belirsizlik gibi unsurlarla şekilleniyor. Doların yükselişi, ithalatçı firmaların maliyetlerini artırırken, ihracatçılar için ise döviz kazançları avantaj yaratıyor. Ekonomideki dinamikler bu noktada dikkatlice değerlendirilmeli.

13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00' da doların fiyatı 45,42 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türk lirasının dolar karşısındaki performansını gösteriyor. Ayrıca piyasalardaki genel ekonomik durumu yansıtıyor. Doların yükselmesi, yurtiçindeki enflasyon ve faiz oranları ile siyasi belirsizlik gibi faktörlere bağlıdır. Yatırımcılar bu dalgalanmaları dikkatle izliyor. Ekonomi analistleri piyasa trendlerini tahmin etmeye çalışıyor.

Doların bu seviyeye ulaşması, ihracat ve ithalatı etkileyebilir. İthalatçı firmalar, yurt dışından mal temin ederken artan döviz maliyetleriyle karşılaşacak. Bu durum, tüketici fiyatlarına yansıyabilir. Sonuç olarak enflasyonist baskılar oluşturabilir. Diğer yandan, ihracatçı firmalar için döviz kazançları artıyor. Bu durum rekabet gücü açısından avantaj sağlayabilir. 45,42 TL'lik dolar fiyatı, ekonomideki dinamiklerin değerlendirilmesi bakımından önemli bir dönüm noktasıdır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,42
45,42
% 0.08
10:17
Euro
53,26
53,27
% -0.13
10:17
İngiliz Sterlini
61,50
61,51
% 0.07
10:17
Avustralya Doları
32,87
32,88
% 0.07
10:17
İsviçre Frangı
58,13
58,16
% 0.01
10:17
Rus Rublesi
0,62
0,62
% 0.38
10:11
Çin Yuanı
6,69
6,69
% 0.1
10:17
İsveç Kronu
4,88
4,89
% 0.03
10:17
ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme! Anne de tutuklandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

