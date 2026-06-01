FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Bosch, İsrail'deki yapay zeka ve AR-GE merkezini kapatıyor

Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Bosch, 2018'den bu yana faaliyet gösterdiği İsrail'deki iki araştırma ofisini kapatma kararı aldı.

Bosch, İsrail'deki yapay zeka ve AR-GE merkezini kapatıyor

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın haberine göre, şirketin İsrail'deki ofisi kapatma kararı şirketin Kovid-19 salgınından bu yana yurt dışındaki ilk tesis kapatma operasyonu ve İsrail'in araştırma ekosisteminden çekilen ilk büyük Alman şirketi olma özelliğini taşıyor.

Şirketin, Almanya'da planladığı 20 bin kişilik istihdam kesintisinin gölgesinde kalan bu stratejik adım hakkında resmi bir basın bülteni yayımlamaması dikkati çekti.

HABERİ AA'YA DOĞRULADI

Bosch Kurumsal İletişim Yetkilisi Matthias Jekosch, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapatma kararının geçen yılın aralık ayında alındığını ve ocakta personellere bildirildiğini doğruladı.

Kararın ekonomik gerekçelerle alındığını vurgulayan Jekosch, "Yapay zeka yetkinliği dünya genelinde Çin ve ABD'deki güçlü merkezlerde, özellikle fiziksel yapay zeka söz konusu olduğunda ise Avrupa'da yoğunlaştı. Bu doğrultuda yetkinliklerimizi bu stratejik noktalarda topluyoruz. Faaliyetlerimizi küresel pazar gelişmelerine ve ticari potansiyele göre rekabetçi şekilde konumlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

FAALİYETE 2018'DE BAŞLAMIŞTI

Bosch, İsrail’deki araştırma faaliyetlerine 2018 yılında "Bosch Yapay Zeka Merkezi" bünyesinde Tel Aviv ve Hayfa'daki ofislerinde başlamıştı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Yapay zeka, sensör ve otomasyon alanlarında çalışan ofislerin kapatma sürecinin haziran sonu itibarıyla tamamlanması bekleniyor. Şirket, BSH, Elmo Motion Control ve Bosch Ventures iştirakleri üzerinden ise ülkedeki ticari varlığını sürdürecek.

SAVAŞ ORTAMI OPERASYONEL İSTİKRARI SARSTI

Handelsblatt’ın haberine göre Helmholtz Alman Araştırma Merkezleri Birliği Tel Aviv Ofisi Başkanı Andrea Frahm, 7 Ekim 2023'ten bu yana Alman uzmanların ve çocuklu ailelerin İsrail’e yerleşmek istemediğini, mevcut savaş ortamının operasyonel istikrarı derinden sarstığını vurguladı.

Frahm, planlama güvencesi olmadan Alman şirketlerinin bölgede yeni ofis açmayacağını belirtti.

Analistler, küresel krizler ve uzayan savaş nedeniyle teknoloji yatırımları ile ticari anlaşmaları 2018'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen İsrail'in, inovasyon ekosisteminde ciddi bir kırılma noktasına ulaştığına dikkati çekiyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tahran'ın kararı piyasaları sarstı! Gram altın fiyatlarında düşüş Tahran'ın kararı piyasaları sarstı! Gram altın fiyatlarında düşüş
Nurol Portföy’den Metis Ventures’a 30 milyon dolarlık yatırım hamlesiNurol Portföy’den Metis Ventures’a 30 milyon dolarlık yatırım hamlesi

Anahtar Kelimeler:
İsrail ofis makine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.