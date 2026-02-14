FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 14 Şubat Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, doların 14 Şubat 2026 tarihinde 43,73 TL seviyesine yükselmesine neden oldu. Ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların yerel piyasalardaki hareketlilikleri global koşullarla ilişkilendirmesine yol açıyor. Doların artışı, yurtiçindeki enflasyonu etkiliyor. İthalat zorlaşırken, ihracatçı firmalar için yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Merkez Bankası'nın alacağı kararlar ve global ekonomik veriler, doların gelecekteki seyrini belirleyecek.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Doların fiyatı, 14 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 43,73 TL olarak belirlendi. Son dönemlerdeki ekonomik dalgalanmalar, döviz kurlarında önemli değişimler yarattı. Uluslararası ticaret ilişkileri de bu değişikliklerde etkili oldu. Yatırımcılar, yerel piyasalardaki dalgalanmaları küresel koşullarla ilişkilendiriyor. Doların yükselmesi, yurtiçindeki enflasyonun artmasına neden oluyor. Bu durum, yurtiçi ürünlerin maliyetlerini değiştiriyor. Dolayısıyla, tüketici fiyatları doğrudan etkileniyor.

Döviz piyasalarındaki yükseliş, ithalatı zor hale getiriyor. Bununla birlikte, ihracatçı firmalar için fırsatlar sunuyor. Doların güçlenmesi, dış ticaret dengesine etki ediyor. Ekonomik büyümeyi de şekillendiriyor. Yatırımcıların döviz cinsinden portföy oluşturma eğilimleri artıyor. Bu durum, dolara olan talebi güçlendirerek fiyatların yüksek seyretmesine katkıda bulunuyor. Önümüzdeki günlerde, Merkez Bankası'nın alacağı kararlar önemli olacak. Global ekonomik veriler de doların seyri üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,72
43,73
% 0.19
23:59
Euro
51,92
51,93
% -0.02
23:59
İngiliz Sterlini
59,70
59,74
% 0.19
23:59
Avustralya Doları
30,93
30,95
% 0.01
23:59
İsviçre Frangı
56,93
56,97
% 0.4
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.94
23:40
Çin Yuanı
6,33
6,34
% 0.12
23:59
İsveç Kronu
4,90
4,91
% 0.3
23:59
