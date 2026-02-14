Dolar bugün kaç TL? 14 Şubat Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 14 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 43,73 TL olarak belirlendi. Son dönemlerdeki ekonomik dalgalanmalar, döviz kurlarında önemli değişimler yarattı. Uluslararası ticaret ilişkileri de bu değişikliklerde etkili oldu. Yatırımcılar, yerel piyasalardaki dalgalanmaları küresel koşullarla ilişkilendiriyor. Doların yükselmesi, yurtiçindeki enflasyonun artmasına neden oluyor. Bu durum, yurtiçi ürünlerin maliyetlerini değiştiriyor. Dolayısıyla, tüketici fiyatları doğrudan etkileniyor.

Döviz piyasalarındaki yükseliş, ithalatı zor hale getiriyor. Bununla birlikte, ihracatçı firmalar için fırsatlar sunuyor. Doların güçlenmesi, dış ticaret dengesine etki ediyor. Ekonomik büyümeyi de şekillendiriyor. Yatırımcıların döviz cinsinden portföy oluşturma eğilimleri artıyor. Bu durum, dolara olan talebi güçlendirerek fiyatların yüksek seyretmesine katkıda bulunuyor. Önümüzdeki günlerde, Merkez Bankası'nın alacağı kararlar önemli olacak. Global ekonomik veriler de doların seyri üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.